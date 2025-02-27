陳美鳳婚禮時尚曝光！坐輪椅不忘帶超狂「近百萬愛馬仕柏金包」

陳志強、曾智希今甜蜜舉辦婚禮。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳美鳳因左腳踝外側骨裂，如今以輪椅代步，她今（27日）參與陳志強、曾智希婚禮，因輪椅行動緩慢，稍微拖到進場時間，但陳志強堅持要讓她進入婚禮才開席，相當貼心，而陳美鳳的婚禮時尚很高級，除了輔助鞋之外，還拎著綠色愛馬仕柏金包入場，上面掛著最近正夯的哭娃，相當亮眼，問她包包價格，她嬌滴滴回：「忘記了！」透露應該是6位數，據悉這個包目前市價要70萬以上。

陳美鳳（中）與簡沛恩、方馨一起亮相，手上提的綠色愛馬仕包相當搶眼。（記者潘少棠攝）

陳美鳳在方馨、簡沛恩攙扶下站著受訪，提到自己和陳志強、曾智希沒有合作過，但彼此有共同好友，她祝福：「兩人是有緣份才會一起，都在這行業，彼此會多點體諒跟包容，結為夫妻一定要同心，同心就會幸福久久、心想事成。」方馨也祝福新人永浴愛河、每天甜蜜。」

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而簡沛恩說自己之前演過曾智希的媽媽，她看到陳志強很疼曾智希，相當滿意，「我既然當過人家的媽媽，當然就希望女兒幸福滿滿！」

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