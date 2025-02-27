晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳美鳳婚禮時尚曝光！坐輪椅不忘帶超狂「近百萬愛馬仕柏金包」

陳志強、曾智希今甜蜜舉辦婚禮。（記者潘少棠攝）陳志強、曾智希今甜蜜舉辦婚禮。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳美鳳因左腳踝外側骨裂，如今以輪椅代步，她今（27日）參與陳志強、曾智希婚禮，因輪椅行動緩慢，稍微拖到進場時間，但陳志強堅持要讓她進入婚禮才開席，相當貼心，而陳美鳳的婚禮時尚很高級，除了輔助鞋之外，還拎著綠色愛馬仕柏金包入場，上面掛著最近正夯的哭娃，相當亮眼，問她包包價格，她嬌滴滴回：「忘記了！」透露應該是6位數，據悉這個包目前市價要70萬以上。

陳美鳳（中）與簡沛恩、方馨一起亮相，手上提的綠色愛馬仕包相當搶眼。（記者潘少棠攝）陳美鳳（中）與簡沛恩、方馨一起亮相，手上提的綠色愛馬仕包相當搶眼。（記者潘少棠攝）

陳美鳳在方馨、簡沛恩攙扶下站著受訪，提到自己和陳志強、曾智希沒有合作過，但彼此有共同好友，她祝福：「兩人是有緣份才會一起，都在這行業，彼此會多點體諒跟包容，結為夫妻一定要同心，同心就會幸福久久、心想事成。」方馨也祝福新人永浴愛河、每天甜蜜。」

相關新聞：洪小玲缺席陳志強婚禮 張天霖當伴郎曝背後原因

而簡沛恩說自己之前演過曾智希的媽媽，她看到陳志強很疼曾智希，相當滿意，「我既然當過人家的媽媽，當然就希望女兒幸福滿滿！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中