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娛樂 最新消息

九把刀深夜反擊羅智強 不忍了反嗆：好人要更兇

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕九把刀今年初簽署罷免國民黨立委羅智強連署書，上月在臉書引用動漫《獵人》台詞，要求「外來人士」離開，不料卻遭羅智強反擊，直言「仗執政者勢欺負在野者」；九把刀昨深夜發布長文反擊，直說：「壞人兇！好人就要更兇！」

九把刀深夜發布長文反擊羅智強（記者陳逸寬攝）九把刀深夜發布長文反擊羅智強（記者陳逸寬攝）

九把刀坦言，老婆建議自己不要再多說什麼，但無法忍受「壞人」嘻嘻哈哈，當好人好欺負，表示副作用為「時間久了就導致社會上、甚至是立法院裡面很多不正常的壞人為所欲為」。

羅智強轟九把刀仗勢欺人，指他的霸道和《獵人》GI裡的炸彈魔並無不同，九把刀表示自己原本就愛截圖漫畫討論政治，表示要寫給正常人看，請大家好好說話。

九把刀說，《獵人》台詞卡片要驅逐不合格作弊玩家，指的就是違憲無限擴權的壞立法委員，包括種種不適任、作弊（癱瘓能夠制衡的憲法法庭，無限擴權沒人可管），強調只要有選票，人民都是島的主人，「民主可以守護民主，但假帳號跟網軍跟潑髒水不是民主」。

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