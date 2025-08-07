晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳罹血癌傳轉入院治療 台大醫表示「不清楚」

〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人沈玉琳日前因身體不適送醫，今（7日）傳出已由三軍總醫院轉院至台大醫院。不過對此，台大醫院發言人陳彥元表示「不清楚」，並強調醫療機構有保護病人隱私的責任，不便對外說明病情或健康資訊。

藝人沈玉琳日前因身體不適送醫，今（7日）傳出已由三軍總醫院轉院至台大醫院。（資料照，記者陳奕全攝）藝人沈玉琳日前因身體不適送醫，今（7日）傳出已由三軍總醫院轉院至台大醫院。（資料照，記者陳奕全攝）

在節目中談笑風生的荒謬大師沈玉琳，現年57歲，7月底突傳身體出狀況住進三總加護病房，一度有猛爆性肝炎、腦水腫、胰臟癌或淋巴癌等揣測。直到昨晚他親自透過臉書對外說明，證實自己罹患的是「白血球異常增生的白血病」，也就是俗稱的急性血癌，「由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」

白血病可分為急性與慢性兩大類，其中急性白血病又可細分為急性骨髓性白血病（AML）與急性淋巴球性白血病（ALL）。據了解，沈玉琳確診的是急性骨髓性白血病。

台大醫院內科部血液科醫師蔡承宏指出，急性骨髓性白血病患者中，有9成以上可找到發病的「線索」，包括特定的染色體變化或基因突變，有時甚至會同時出現多種基因異常，雖然無法追溯病因，因為不知道患者是否曾接觸致癌物，但從檢查結果來看，大多數人都能找到異常。

他進一步說明，成人一旦罹患急性白血病，若血球指數飆高，可能導致心臟、肺臟、肝臟等器官功能異常，病情相當凶險。預後關鍵在於三項指標「白血球數量、基因突變及染色體變化」，醫界會據此將病人分為低、中、高風險三類。若屬低風險族群，透過標準化學治療可望有7成機會根治，中風險病人則需評估是否有合適的造血幹細胞捐贈者，或是否能使用標靶藥物，高風險病人則建議儘早安排造血幹細胞移植，以提高存活率、降低復發風險。

針對外傳沈玉琳已轉院至台大醫院，蔡承宏也表示「不清楚」，不過他強調，國內針對急性骨髓性白血病的治療已與國際接軌，醫療指引相當一致，不論在哪間醫院接受治療，醫師都會依據病況制定合適的治療方案。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中