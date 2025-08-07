沈玉琳罹血癌傳轉入院治療 台大醫表示「不清楚」

〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人沈玉琳日前因身體不適送醫，今（7日）傳出已由三軍總醫院轉院至台大醫院。不過對此，台大醫院發言人陳彥元表示「不清楚」，並強調醫療機構有保護病人隱私的責任，不便對外說明病情或健康資訊。

藝人沈玉琳日前因身體不適送醫，今（7日）傳出已由三軍總醫院轉院至台大醫院。（資料照，記者陳奕全攝）

在節目中談笑風生的荒謬大師沈玉琳，現年57歲，7月底突傳身體出狀況住進三總加護病房，一度有猛爆性肝炎、腦水腫、胰臟癌或淋巴癌等揣測。直到昨晚他親自透過臉書對外說明，證實自己罹患的是「白血球異常增生的白血病」，也就是俗稱的急性血癌，「由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」

請繼續往下閱讀...

白血病可分為急性與慢性兩大類，其中急性白血病又可細分為急性骨髓性白血病（AML）與急性淋巴球性白血病（ALL）。據了解，沈玉琳確診的是急性骨髓性白血病。

台大醫院內科部血液科醫師蔡承宏指出，急性骨髓性白血病患者中，有9成以上可找到發病的「線索」，包括特定的染色體變化或基因突變，有時甚至會同時出現多種基因異常，雖然無法追溯病因，因為不知道患者是否曾接觸致癌物，但從檢查結果來看，大多數人都能找到異常。

他進一步說明，成人一旦罹患急性白血病，若血球指數飆高，可能導致心臟、肺臟、肝臟等器官功能異常，病情相當凶險。預後關鍵在於三項指標「白血球數量、基因突變及染色體變化」，醫界會據此將病人分為低、中、高風險三類。若屬低風險族群，透過標準化學治療可望有7成機會根治，中風險病人則需評估是否有合適的造血幹細胞捐贈者，或是否能使用標靶藥物，高風險病人則建議儘早安排造血幹細胞移植，以提高存活率、降低復發風險。

針對外傳沈玉琳已轉院至台大醫院，蔡承宏也表示「不清楚」，不過他強調，國內針對急性骨髓性白血病的治療已與國際接軌，醫療指引相當一致，不論在哪間醫院接受治療，醫師都會依據病況制定合適的治療方案。

