許光漢今退伍 大批「許太太」們喜迎

擁有大批粉絲的許光漢退伍，中午步出役政署。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕知名演員許光漢國內外擁有大批粉絲，去年8月入伍服役，今天（6日）中午從南投中興新村的役政署退伍，不少粉絲「許太太」們聚集在門口迎接，其中還有遠從韓國趕來的粉絲；許光漢表示，這一年軍旅生活很充實，成長非常多，感謝署內和附近居民的照顧，常幫他加菜，接下來會沉澱一下，再努力拍片回饋粉絲。

許光漢當兵前外型帥氣，當兵後更加穩重了（資料照，記者胡舜翔攝）

許光漢在中午12點多步出役政署，粉絲都興奮的拍照、拍影片；許光漢說，這一年鍛鍊、訓練，成長很多，收穫也非常多，署內所有同仁都很照顧他，居民們也是照顧有加，內心很溫暖。

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許光漢接受媒體採訪，感謝署內同仁和居民們的照顧。（記者陳鳳麗攝）

聽到有粉絲從韓國來，許光漢用目光搜尋。（記者陳鳳麗攝）

許光漢說，接下來會先沉澱心情，再全力投入拍片，對粉絲來迎接很感謝，聽到有韓國粉絲前來，相當驚訝，直說剛已有收下韓國粉絲的卡片，會認真工作回饋粉絲的愛護。

許光漢的韓國粉絲到役政署迎接退伍。（記者陳鳳麗攝）

許光漢粉絲在役政署門口等候許退伍。（記者陳鳳麗攝）

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