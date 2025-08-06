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血癌「呷恐怖」？高凌風、郭台成、楊月娥女兒也曾經歷抗癌之路

 沈玉琳今日晚間PO文坦言罹患血癌。（本報資料照）沈玉琳今日晚間PO文坦言罹患血癌。（本報資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝節目知名製作人暨主持人沈玉琳今（6日）晚間親自於臉書發文證實自己罹患白血病（白血球異常增生，即俗稱的血癌），坦言已住院治療中，短時間無法在螢光幕前和觀眾見面。不少人馬上聯想到藝人高凌風和首富郭台銘弟弟郭台成，都是因急性白血病奪命，為此十分擔心沈玉琳的病況 。

高凌風2012年診斷罹患急性骨髓性白血病，2014年辭世。（本報資料照）高凌風2012年診斷罹患急性骨髓性白血病，2014年辭世。（本報資料照）

雖然在電視劇橋段裡，「血癌」常被視同為絕症代名詞，然而事實上，血癌其實還分為4種，其中「慢性骨髓性白血病（CML）」可靠藥物治療，長期控制良好也能像一般人過正常生活。

郭台銘弟弟郭台成罹患的是急性骨髓性白血病。（本報資料照）郭台銘弟弟郭台成罹患的是急性骨髓性白血病。（本報資料照）

像藝人高凌風和郭台成罹患的便是急性骨髓性白血病，這類型的白血病會直接影響白血球、紅血球和血小板的功能，雖然治療過程會比「慢性」艱辛許多，但不乏成功抗癌的個案。

例如藝人楊月娥的小女兒小蓁也曾在17歲時罹患「急性骨髓細胞白血病」，抗癌多年後如今恢復健康。

藝人楊月娥的小女兒小蓁和血癌對抗多年，如今已恢復健康。（翻攝自網路）藝人楊月娥的小女兒小蓁和血癌對抗多年，如今已恢復健康。（翻攝自網路）

而因《請回答1988》爆紅的韓國演員崔盛元（飾演女主角「德善」的弟弟「餘暉」），2016年傳出罹患急性白血病，對抗病魔1年後曾短暫回到到螢光幕前，歷經兩次對抗白血病的抗癌療程，曾哀嘆「沒明天」，但今年5月底曾在社群向粉絲報平安，曬出恢復健康的照片。

因《請回答1988》爆紅的韓國演員崔盛元，2016年傳出罹患急性白血病，歷經抗癌兩次。（翻攝自網路）因《請回答1988》爆紅的韓國演員崔盛元，2016年傳出罹患急性白血病，歷經抗癌兩次。（翻攝自網路）

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