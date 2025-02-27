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李威捲精舍殺人案！劉品言曝合作往事 揭他私下為人

劉品言出席鏡電視《誰來演戲》第二季開播記者會。（記者陳奕全攝）劉品言出席鏡電視《誰來演戲》第二季開播記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人李威與其妻子日前捲入一起精舍殺人案，在本月24日兩人從證人被改列被告偵辦，劉品言16年前曾和李威合作出偶像劇《協奏曲》，今（27）日劉品言出席鏡電視《誰來演戲》第二季開播記者會，坦言看到李威的新聞很驚訝，也分享當初合作時對李威的印象。

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劉品言提到當時與李威合作時年紀還很小，結束合作後雙方沒有再聯繫，「我有看到新聞，但是私下沒有私交，當時合作是很好的同事，有把自己分內事情做好」。而李威深研佛法，當時是否有有聽對方聊過相當話題，劉品言笑回：「可能我太小了，沒有這智慧。」

劉品言（圖）16年前曾和李威合作出偶像劇《協奏曲》。（記者陳奕全攝）劉品言（圖）16年前曾和李威合作出偶像劇《協奏曲》。（記者陳奕全攝）

劉品言也對李威的新聞表示驚訝，「最近很多新聞都很驚訝，包括我自己受傷也是，2025年才一開始，聽到很多消息都是震驚或驚訝的感受」。藝人李威捲精舍殺人案，台北地檢署偵辦去年7月台北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，檢方24日再度傳喚佛教作家王薀的信徒、知名藝人李威夫婦，案件出現重大發展，李威夫婦也被改列被告偵辦，諭令李威30萬元交保、簡瑀家15萬元交保，全案偵辦中。

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