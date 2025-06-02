經典系列重磅回歸！《小子難纏：空手道傳奇》奪北美新片票房冠軍

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕經典電影《小子難纏》系列最新作《小子難纏：空手道傳奇》上週末（5月30日至6月1日）正式於北美上映，首週末以2100萬美金（約台幣6.27億元）拿下上映新片冠軍。該片5月初起在北美以外的海外市場陸續上映，目前累計票房達2600萬美金（約台幣7.76億元），加上北美首週成績，目前全球總票房為4700萬美金（約台幣14.03億元）。

成龍（左起）、王班、丹尼爾拉魯索攜手演出《小子難纏：空手道傳奇》，帶領觀眾一同見證全新武術傳奇的誕生。（索尼影業提供）

該片由飾演元祖系列主角「丹尼爾」的雷夫馬奇歐回歸演出，他近年也在已完結的影集《眼鏡蛇道館》詮釋該角色，前作《功夫夢》飾演「韓師父」的國際巨星成龍在片中和他一同傳承經驗給新一代主角王班。

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《小子難纏：空手道傳奇》原定去年6月上映，後來受到罷工影響延期至12月，發行該片的索尼影業最終決定於今年暑假檔期上映。台灣方面則將於本週五（6日）正式上映。

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