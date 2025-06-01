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娛樂 最新消息

Selina遭調侃聲音、身材「不行了」 任爸任媽激動落淚不止

〔記者陳慧玲／台北報導〕43歲的Selina有子萬事足，為了有更多時間陪伴兒子小腰果，近期幾乎沒有接太多工作，以育兒為重心。最近任爸、任媽在網路上看到一篇關於Selina的文章，感動得邊看邊落淚。

Selina有子萬事足，現在過得很幸福。（翻攝自臉書）Selina有子萬事足，現在過得很幸福。（翻攝自臉書）

主要是任爸、任媽看到一位部落客發文，內容提到近期Selina有現身的場子，除了好友納豆的婚禮，另外就是去台南鹽田看好姊妹田馥甄的「田調」首場演出。

文中談到，有些網友看到Selina現在的身材不如以往窈窕，就會調侃她，甚至還有網友說，自從Selina歷經拍戲火吻燒傷後，聲音和身體都已「不行了」。

針對網路酸民對Selina的批評，這位部落客發長文護衛她，也相信Selina不會再受什麼傷害，因為她內心強大，遠超過這些只會在鍵盤後留下負面批評的人。

看到部落客對女兒Selina一路走來辛酸過程的體諒與護衛，任爸、任媽談到：「邊看邊激動落淚不止，怎麼有人這麽的理解S，謝謝你！她現在過得很好、很充實，她一直是我心中最愛的寶貝女兒。」身為人母的Selina幸福快樂，爸媽也認證她現在過得很好，歌迷應該可以放心了。

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