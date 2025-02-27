謝欣穎情斷王柏傑？好友劉品言露面回應藏蛛絲馬跡

劉品言為《誰來演戲》全新一季擔任主持人。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人謝欣穎、王柏傑過去合作影集《華燈初上》假戲真做，不過交往3年多卻傳出分手消息，不過雙方皆沒有正面回覆此事，今（27）日劉品言為《誰來演戲》全新一季擔任主持人，其中一集也邀來好友謝欣穎擔任來賓，被問到謝欣穎是否有向她分享感情近況？劉品言則說彼此什麼都聊，會約去吃下午茶，談日常，同樣未正面回應。

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劉品言說，和謝欣穎彼此什麼都聊。（記者陳奕全攝）

謝欣穎和王柏傑相戀近4年，去年12月初爆出分手，但雙方皆未證實。（資料照，記者胡舜翔攝）

謝欣穎和王柏傑相戀近4年，去年12月初爆出分手，雖然雙方皆未證實，但上月謝欣穎曾在社群吐露心聲，「我有什麼值得你去愛的？你有什麼值得我去愛的？」，讓外界猜測王謝戀已成過去式，好友劉品言婉轉表示她們很常聊天，「我對於她並沒有那麼陌生，其實每個人經歷情感、心路歷程都蠻願意（跟我）分享。」

談及感情狀況，劉品言則說彼此都很好。（記者陳奕全攝）

謝欣穎這次擔任《誰來演戲》全新一季來賓卻沒有出現在預告裡，劉品言則笑說，那是因為她們聊得的內容太生活的，談及感情狀況，劉品言則說彼此都很好，「現在回歸到自己的各種狀態，我們都會覺得30＋的女性要感受自己的樣子比較多。」這是否代表謝欣穎回歸她「自己」了？劉品言則強調：「她一直都有她自己！」至於節目中是否有談到任何情變的蛛絲馬跡，劉品言語帶保留：「觀眾可能看完要再自己去查一查囉！」

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