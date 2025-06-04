呂秋遠跌落神壇 成也暖男，敗也暖男！

呂秋遠捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁2日在作家H直播現身回應。（資料照，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕律師呂秋遠近期捲入私生子風波，上月底發文自稱遭女方設局更曬對話截圖澄清，孩子生母、律師林沄蓁2日在作家H直播現身回應，情緒激動淚喊：「我要站出來阻止他（指呂秋遠），繼續招搖撞騙！」雙方各執一詞。

同為律師的王至德昨在臉書表示，呂秋遠再次發文是因為這事件對他的業績真的有實質影響，不然不會冒著再次被炎上的危險，也要拉回粉絲對他的信任。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：呂秋遠有私生子控遭設局 生母直播正面開戰

有關林沄蓁說法，王至德評論其中也存在不少不合理地方，「包括她一直強調自己沒有瘋狂追求，可是從訊息上看來，有些鹹濕對話似乎是在確認關係前就已經存在；或是她說她的動機是為了維持正義或是不要讓孩子變成生父不詳所以才寫連載小說，但是呂秋遠早就認領了，小孩也不會是生父不詳，其實說法上多少還是有些矛盾之處。」

相關新聞：（影音）作家H直播 呂秋遠私生子生母正面照曝光

儘管如此，王至德表示對於林沄蓁稱「懷孕對於女生來說是個奇妙的過程」，他很認同，「這句話我聽很多媽媽說過，也從我太太的懷孕歷程看得出這樣的變化，懷孕前說不用結婚不要小孩，懷孕後可能會變得非常愛孩子，為了孩子什麼都做得出來，因此有人指責她說好不生小孩又硬把小孩生下來要呂秋遠養，我覺得對她來說也是某種不公平。」

王至德發文最後說，呂秋遠最大的問題或許是自己以往塑造的暖男形象被自己打破，「當初因為他暖男文章被吸引過來的女性粉絲，也因為失望而離開，真是成也暖男，敗也暖男。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法