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李威涉精舍殺人案 傳轉污點證人試圖減輕罪刑

北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，藝人李威（前）與妻子簡女轉被告移送北檢偵訊，檢方訊後諭令簡女15萬元交保。（本報資料照，記者陳逸寬攝）北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，藝人李威（前）與妻子簡女轉被告移送北檢偵訊，檢方訊後諭令簡女15萬元交保。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地檢署偵辦佛教作家王薀（王江鎮）虐子弟子案件，查獲王薀與藝人李威去年7月24日案發後建立了「0724」群組，由李威當編劇，教唆若警方問起凌虐共犯時，要回答忘記或是不記得。事後王薀等7人陸續遭到逮捕羈押，共犯之一的李威案發後多次以證人身分出庭，昨（24）日轉列被告交保。有人認為李威未遭聲押原因即有可能是他反咬出案發當天在場者，轉為污點證人，並要求依《證人保護法》減輕罪刑。

相關新聞：傳施暴錄音檔外流 李威精舍殺人案心思縝密

北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，藝人李威妻子簡女轉被告移送北檢偵訊，檢方訊後諭令簡女15萬元交保。（本報資料照，記者陳逸寬攝）北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，藝人李威妻子簡女轉被告移送北檢偵訊，檢方訊後諭令簡女15萬元交保。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

去年7月王薀認為協助他計算與前妻財產分配的蔡女辦事不力，讓他賠了不少錢，便聯合其他信徒共同凌虐蔡女，24日蔡女因「橫紋肌溶解症」死亡，王薀立即在通訊軟體建立名為「0724」的群組共謀善後事宜。

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昨傳出檢警查獲案發當時現場錄音，除討論對外統一說法保護王薀外，也有李威下指導棋的聲音。檢警偵辦期間，辦案人員突破李威心防，說出共犯，檢察官才將李威從證人身分改列被告，但不予聲請羈押且讓李威交保，未來李威也能以污點證人身分減刑或免刑。

《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

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