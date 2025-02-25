Nono求判無罪！小紅老師6天前洩心緒「世界充滿惡意」

NONO涉對6名女子性犯罪，士院今第7度開庭審理。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「NONO」陳宣裕遭6名女子指控性犯罪，檢方偵結共依7罪將他起訴；士林地院今（25日）上午第7度開庭，NONO當庭駁涉性侵並求庭上判無罪。對此，吹哨者「小紅老師」也忍不住激動情緒火大開轟，6天前更對性侵案件吐實心緒，一席話令許多粉絲大感不捨。

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小紅老師在限時動態痛批NONO。（翻攝自IG）

NONO遭檢方依3個強制性交、2個強制性交未遂、2個強制猥褻等共7罪起訴；據了解，NONO稍早在庭審期間對所有指控矢口否認，並向庭上請求無罪判決。對此，吹哨者「小紅老師」在閱讀完相關新聞報導後，忍不住激動情緒火大痛罵：「真不是男人，做出這種喪盡天良的事，怎麼有臉去說求判無罪！」

小紅老師也曾針對多名自稱遭孫生性騷擾的受害者事件吐內心話。（翻攝自IG）

此外，小紅老師6天前也曾針對網紅孫生遭多名自稱受害者的女子指控性騷而吐實內心話，她有感而發表示：「希望有一天，所有台灣女性，乃至全世界的女性，都能學會如何對抗這類無恥之徒，讓這種惡行無所遁形！即便世界充滿惡意，妳們還是勇敢替自己站出來了。」一席話令許多粉絲相當不捨。

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