家寧反擊影片出包？一句話網看傻：自爆拗Andy的錢

家寧今日上傳影片反擊。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」家寧、Andy分手後爆出金錢糾紛，如今雙方再爆出「出軌內幕」，事件越演越烈。今（29）家寧再發布新影片說明頻道收益，提到自己接的商案遠多於Andy，但兩人卻領差不多的薪水，而這番言論卻被網友揪出疑點，認為「公司從頭到尾都在獨厚家寧」。

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家寧於最新影片中表示，自從公司成立後，光是個人商案合作就有140個左右，直指Andy的個人商案屈指可數，痛批「以工作量和合作案來比，究竟誰是工具人？你敢對大家說清楚嗎？」對此，一名網友在Threads發文認為家寧根本是在自爆，「直接證明：你們真的有在A Andy的錢」，表示如果這段話屬實，就代表公司從頭到尾都在獨厚家寧、邊緣化Andy，讓原PO直搖頭，「哪有公司這樣運作的？」

家寧今日上傳影片反擊。（翻攝自YT）

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文章曝光後，網友也紛紛留言表示，「她親妹就是經紀人啊，當然給自己人多一點商案啊⋯⋯」、「跟大家再次釐清一點，公司就是她媽經紀人就是她妹」、「真的超好笑，公司自己家的商案都給自己女兒，現在還敢嗆人家商案接很少沒幫公司賺多少錢，當初沒有Andy她現在到底哪有本事接商案」、「怎麼她的澄清影片總是說對她不利的事」。

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