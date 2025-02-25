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NONO涉性犯罪！今出庭傳求判無罪 吹哨者怒轟：真不是男人！

NONO遭6名女子指控性犯罪。（資料照，記者王文麟攝）NONO遭6名女子指控性犯罪。（資料照，記者王文麟攝）

〔即時新聞／綜合報導〕已婚諧星「NONO」陳宣裕遭6名女子指控性犯罪，檢方偵結依3個強制性交、2個強制性交未遂、2個強制猥褻，共7罪將NONO起訴，士林地院今天（25日）上午第7度開庭，NONO仍否認相關指控，據悉在庭上還請求無罪判決。對此，當初跳出來揭發NONO犯行的網紅「小紅老師」氣得飆罵：「真不是男人！」

相關新聞：NONO涉對6名女子性犯罪 今7度出庭

2023年6月有女模在網上爆料曾遭NONO在車上強吻，小紅老師見NONO沒有道歉也沒有坦承犯行，毅然決然當起吹哨者替被害人發聲並提告。去年5月士檢偵結，依3個強制性交、2個強制性交未遂、2個強制猥褻，共7罪將NONO起訴，直指NONO不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人，且犯後態度迴避又無悔意，請士院對他從重量刑。士林地院接手審理，今天為第7度開庭。

小紅老師今天下午在IG限時動態轉發相關消息表示不滿。（翻攝自IG）小紅老師今天下午在IG限時動態轉發相關消息表示不滿。（翻攝自IG）

今天NONO出庭表情凝重，面對媒體追問一語不發乘車離去。可據悉NONO依舊否認相關指控，其律師還在庭上請求法官無罪諭知，被害人委任律師團強烈譴責NONO的犯後態度，不值得法院寬容。對此，小紅老師今天下午在IG限時轉發相關消息，怒斥：「真不是男人！做出這種喪盡天良的事，怎麼有臉去說求判無罪？」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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