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娛樂 最新消息

6/2-6/8運勢最強星座 「宇宙寵兒」Top 3

猜猜本週「運勢最強」是哪3個星座？（達志影像）猜猜本週「運勢最強」是哪3個星座？（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕別羨慕別人為何順風順水，星座達人「安德魯的賤聲房」表示，隨著金星進入金牛座、水星轉入巨蟹座，本週有「3個星座」深受天神眷顧，分別是金牛座、雙子座和處女座；另外，在6/6和6/9有兩個星座要特別留意一下，千萬別把運氣用錯地方了！（註：本次星座分析是以上升星座為主，太陽為輔。） 

➤TOP1：金牛座走到哪裡都發光！

．金星霸氣回歸你的地盤，就像你爸媽突然變年輕變超有錢，還狂塞零用錢。工作有人罩、財運走開掛模式，魅力爆棚還不自知，讚到不行。

．幸運色／數字：土豪綠／6

➤TOP2：雙子座，你笑了，別人就淪陷了！

．雙子這週完全活在浪漫泡泡裡，走路都有風，嘴巴像剛吃了糖一樣甜，連買菜的阿姨都可能誤會你對她放電，請好好控制你的電力，以免誤傷無辜。

．幸運色／數字：蜜桃粉／3

➤TOP：處女座，默默努力換現金，低調發大財！

．沒有背景音樂、沒有特效，但你靠細節、靠堅持，硬是把錢賺到了。本週的惦惦吃三碗公大王。

．幸運色／數字：低調金／9

你可能還想看：【12星座一週運勢6/2～6/8】星期一不憂鬱！ 開運色＆幸運數字快記住

【重要日子小叮嚀】

●金星進金牛

宇宙在跟你說：「美、愛、錢，給我通通來！」但別開心太早，它只偏心給會享受又不太吵的人，對於感情跟人際關係會有大大的幫助。

●水星進巨蟹

水星管說話、巨蟹談感情，這時候大家的感受力會增強，記得不要腦內小劇場太多、情緒太滿，有話要直說，否則你委屈你的，但別人會覺得你陰陽怪氣。

你可能還想看：【12星座一週運勢6/2～6/8】星期一不憂鬱！ 旺運色＆幸運數字快記住

星座達人「安德魯的賤聲房」建議，運氣要用在對的地方，千萬別浪費了天神的恩寵。（安德魯的賤聲房）星座達人「安德魯的賤聲房」建議，運氣要用在對的地方，千萬別浪費了天神的恩寵。（安德魯的賤聲房）

【專家小檔案．安德魯的賤聲房】

一開始會接觸星座，說真的，
只是因為我那時候覺得人生卡到不行！
感情卡累，工作也累，連每天呼吸都覺得累！
每天醒來都很努力，但就是覺得自己永遠在原地。
我只是想知道：我的人生到底哪裡出了問題？我到底還有沒有可能過得比較順一點？

所以我開始研究星座。
也沒想那麼多，就是想幫自己找個出口，結果一研究就停不下來了，轉眼，十五年了。

《安德魯的賤聲房》這個YouTube頻道，我經營了八年。
一路從沒人看的影片開始，慢慢累積到現在超過17萬訂閱。
靠自己真實走過的那些撞牆經驗，爛愛情、和許多的不被理解，還有身邊朋友、觀眾們那些講一半就哽住的故事。

我把那些痛過、卡過、愛到懷疑人生的經驗，做成每一支影片，講給現在在卡關的你

．YouTube：https://www.youtube.com/@andw666
．臉書：facebook.com/gary0978
．IG：instagram.com/gary_0978
．apple podcast：podcasts.apple.com/tw/podcast/安德魯的賤聲房/id1623391208
．KKBOX：https://podcast.kkbox.com/tw/channel/ClZAyzO7jMyfKuRnGb
．threads：https://www.threads.com/@gary_0978

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