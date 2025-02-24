小優「黑歷史精華」突然消失 1小時受害實錄全沒了

小優近來風波不斷。（資料照，中天提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕小優近日遭玥熹、宋羽葤等人指控造謠，還被前老闆吳宗憲怒解約，演藝事業一夕崩塌，昨《小明星大跟班》官方頻道發布了一支長達103分鐘的精選影片，整理小優過去在節目上被多女星控訴的片段，不過影片釋出不到一天就被下架，引發網友熱議。

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該影片標題為「『精選』來聽聽姐妹們對小優的控訴！憲哥聽了都說：人醜心黑！姐妹：她該整的是她的內心」，內容可以看到黃喬歆、蘇心甯、玥熹（原名：夏乙薇）、蘿莉塔、愛雅和「Apple」黃暐婷等女星，各自分享自己過去與小優發生爭執的經過，其中小優自爆曾排擠愛雅，還讓另一位好友夏和熙背黑鍋一事，最令網友們髮指，也可以看出愛雅得知此事時候整個笑不出來。

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玥熹、宋羽葤這幾天為了保護自己，接連在社群上揭開私下與小優的對話內容，希望對方可以停止造謠以及避免自己被誤會，而風波越演越烈之際，小優經紀人表示目前都不會回應，謝謝大家的關心。

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