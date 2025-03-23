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娛樂 日韓

韓啦啦隊21歲怪物新人打敗李珠珢 球場新女神

21歲的「怪物新人」權熙媛長相神似女團IVE成員張員瑛，成為新一代啦啦隊女神。（翻攝自IG）21歲的「怪物新人」權熙媛長相神似女團IVE成員張員瑛，成為新一代啦啦隊女神。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國新生代啦啦隊員權熙媛取代李珠珢成為球場邊最亮眼的女神，年僅21歲的「怪物新人」權熙媛長相神似女團IVE成員張員瑛，神級美顏擄獲大批粉絲，網路上瘋傳的應援直拍影片更是在短時間內迅速破63萬觀看次數，人氣度直逼偶像明星。

權熙媛目前是韓職棒斗山熊隊啦啦隊成員。（翻攝自IG）權熙媛目前是韓職棒斗山熊隊啦啦隊成員。（翻攝自IG）

權熙媛目前是韓職棒斗山熊隊啦啦隊成員，近日她上節目，談到自己被怪人拍攝，感覺很不舒服。權熙媛上卓在勳與申圭鎮主持的YouTube頻道《No Back卓在勳》，談到她超越李珠珢成為韓國啦啦隊最有人氣的隊員，不過權熙媛認為自己還有進步空間，還要跟前輩多學習。

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權熙媛2024年10月正式成為啦啦隊員，不過她謙稱自己不太會跳舞，現在還在努力學。（翻攝自IG）權熙媛2024年10月正式成為啦啦隊員，不過她謙稱自己不太會跳舞，現在還在努力學。（翻攝自IG）

由於第一次上節目，權熙媛顯得有點緊張，她2024年10月正式成為啦啦隊員，不過她謙稱自己不太會跳舞，現在還在努力學。她也透露，應援的時候曾經遇到觀眾拿著超專業的大砲照相機拍攝，可是角度很詭異，都是瞄準啦啦隊女孩的下半身特寫，讓她感覺很不舒服，而且壓力山大。

權熙媛笑說自己是個宅女，覺得待在家裡比較舒服。（翻攝自IG）權熙媛笑說自己是個宅女，覺得待在家裡比較舒服。（翻攝自IG）

權熙媛笑說自己是個宅女，覺得待在家裡比較舒服，也很少跟朋友相約到外面吃飯，所以大多都是透過社群平台認識異性。主持人很好奇她現在有男朋友嗎？權熙媛表示自己單身快一年了，影片播出之後，大批網友認為她雖然感覺有點生疏，不過既可愛又努力的身影讓人一見就想憐惜。

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