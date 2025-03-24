南珉貞突拋震撼彈！霸氣「斷韓國事業」：全心投入台灣

南珉貞霸氣宣布中斷韓國事業。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞，憑藉亮麗外型及活潑性格，在台灣有著高人氣，如今來台發展1年的她，今（24日）稍早無預警宣布，將中斷所有韓國事業，專心在台灣活動。

南珉貞在IG感性發文，表示自己在台灣活動不知不覺已經一年過去，她認為富邦給她相當好的機會，讓她在台灣能夠站穩腳跟，不僅是棒球，在籃球啦啦隊也是如此，隨著第二個棒球賽季又到來，她宣布「從現在開始，我計劃中斷韓國活動，專注於台灣活動。大家都知道我的外號是什麼吧？我是『台妹小南』，所以我希望更深入地感受台灣。」

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南珉貞坦言自己相當愛台灣，台灣對她來說也很有意義，並驕傲表示，「帶全家來的韓國啦啦隊只有我」，提到在台灣受到許多人喜愛，所以希望透過行動來報答大家，表示未來會抓住更多機會，請粉絲繼續給予支持，最後不忘喊富邦悍將今年年度口號，「我要台灣的全部」。

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