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娛樂 電視

遭爆強吻陶晶瑩！曾國城陷風波「突缺席活動」 好友曝內情：病很重

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城前陣子遭疑挺黃子佼陷入失言風波，丟了生技品牌代言，更請辭主持10多年的公視益智節目《一字千金》，近日更被爆出曾醉酒逼吻陶晶瑩，今（26）日他原定要與王偉忠、小禎、佩甄、巫啓賢、聶雲等人出席2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽，不過活動中開始前的30分鐘都未見曾國城身影，慈善賽發起人巫啟賢則透露，曾國城感冒嚴重，臨時無法來。

曾國城最近爭議不少。（資料照，記者潘少棠攝）曾國城最近爭議不少。（資料照，記者潘少棠攝）

今天高爾夫慈善賽現場聚集40多位藝人，身為協會理事長的曾國城原定要出席賽事，不過巫啟賢表示，曾國城因為扁桃腺發炎、感冒嚴重無法來，佩甄也說昨晚有與曾國城聯繫，對方身體不太舒服，侯昌明也揭露曾國城私下的為人，「一直以來都是我們的好朋友，在球場上我看到的城哥就是熱心公益，我們聚在一起希望可以幫助更多朋友。」

中華演藝人高爾夫協會公益聯誼賽。（記者胡舜翔攝）中華演藝人高爾夫協會公益聯誼賽。（記者胡舜翔攝）

巫啟賢也說：「曾國城是我們的理事長，我相信大家跟他都是好朋友，他一定有機會一次清清楚楚地面對面互相溝通的。」隨即強調要聚焦在本次的公益活動上，提到今年要捐給阿里山巡迴醫療車。而同樣原定出席的王偉忠，媒體早前有在門口看見其搭車身影，不過他未參與聯訪，王偉忠事後受訪簡短表示，已經被下令不要多講話，至於曾國城事件，他則認為演藝圈不都這樣風風雨雨的，就這樣忘情於江湖就好。

中華演藝人高爾夫協會公益聯誼賽。（記者胡舜翔攝）中華演藝人高爾夫協會公益聯誼賽。（記者胡舜翔攝）

而王偉忠受訪時巫啟賢一直站在一旁，數次強調：「做公益，我就來配合，演藝圈一直風風雨雨，多出來曬太陽很好，協會說好好打球，希望演藝人員多做公益，把公益做好就好了。」雖然演藝圈風雨多，但今日受訪的藝人們，都將話題鎖定在做公益上，盼能為社會多出一份力。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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