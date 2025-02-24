小優陷造謠風波被罵大嘴巴 昔日閨密小甜甜說真實心聲

小優（左）與小甜甜昔日是閨中密友。（本報資料照，公視提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人小優被爆料造謠綜藝大哥胡瓜與宋羽葤鬧緋聞，還說宋羽葤開的車就是胡瓜送的，事情鬧大之後傳入老闆吳宗憲耳朵裡，吳宗憲憤而與小優解約，而小優過去種種黑歷史也被網友挖出來，除了大嘴巴之外，小優還愛遲到、人前人後兩種樣。過去小優與「小甜甜」張可昀交好，今（24）張可昀也在社群平台發文，表示自己的真實心聲。

小優（右）跟Apple等人曾經組成「守規矩小姐」。（翻攝自臉書）

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小甜甜當初決定離開台灣就是為了女兒「米苔目」，這次小優造謠風波更是讓小甜甜覺得自己當初的選擇是對的。小甜甜說：「遠離總被曲解批評的是非圈！以前絲毫可以不解釋沒關係！畢竟問心無愧就能毫不在意！但現在很多事情很多決定都需要很大的勇氣！但因為你是媽媽你要給孩子最對的教育！最乾淨的環境….一切取捨只需有意義足矣」，言詞之中可清楚感受到小甜甜對於演藝圈的紛紛擾擾以及對孩子的付出。

小優最近成為熱門話題人物。（翻攝自臉書）

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小甜甜過去與小優、愷樂合組「孝女時代」；後來又與小優、康茵茵、Apple、安以愛、「瑪莉亞」葉欣眉組成「守規矩小姐」，感情非常好。而如今隨著娛樂圈的複雜性，這些昔日的好朋友也各自發展、各自安好。

小甜甜今日在臉書發文，再度提及演藝圈是個是非圈。（翻攝自臉書）

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