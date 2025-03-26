曾國城陷失言風波連丟代言、節目 喊「沒挺黃子佼」：還我清白

曾國城失言丟主持棒與代言。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城因提到期待黃子佼復出陷入風波，接連丟了生技品牌代言，還有主持10多年的公視益智節目《一字千金》，今他原定要與王偉忠、小禎、佩甄等人出席2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽，不過因感冒缺席，稍早他也透過經紀人回應表示，昨錄影受涼，早上狀態不佳，也提到之前被稱是挺黃子佼的「留一口飯吃」言論其實是指小優。

相關新聞：遭爆強吻陶晶瑩！曾國城陷風波「突缺席活動」 好友曝內情：病很重

請繼續往下閱讀...

曾國城今一直到活動開始前都未見其身影，好友巫啟賢則透露曾國城感冒嚴重，臨時無法來，曾國城事後也道歉表示人是真的不舒服，提到昨晚錄《天才衝衝衝》時受涼感冒，原本他一直想去現場，但早上起來發現身體真的不行，「我知道很多媒體趕到林口等我，抱歉、真的不是故意的」，曾國城也說當時徐乃麟「留一口飯吃」的說法是在指小優，並非挺黃子佼，兩人卻因片段剪輯被外界認為是在力挺黃子佼，「被扣了大帽子，希望有人還我清白」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法