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接手大S骨肉！Mandy收服「汪小菲兒女」 後母心聲全說了

Mandy嫁給汪小菲後，對繼子女視如己出。（組合照，翻攝自微博）Mandy嫁給汪小菲後，對繼子女視如己出。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛在摯親的護送下安葬於金寶山「玫瑰園」，同時將在碑林名人區設立雕像紀念碑，然而一雙寶貝兒女則傳出已搬至汪小菲在台灣的租屋處生活。如今，汪小菲的二婚台灣網紅愛妻「Mandy」馬筱梅也大方透露與繼子、繼女間的互動狀況，同時對外吐露成為繼母後的現階段心聲。

大S生前與丈夫具俊曄、愛女玥兒、愛子箖箖一家四口共同在信義區豪宅生活，如今2名親生骨肉的護照、台胞證等皆已轉交給汪小菲。為遵循大S生前的冀望，一對寶貝子女傳出已由汪小菲安頓在自己位於台北的租屋處，同時更聘請保母照料姊弟2人的生活起居，短期之內不會跟隨著父親搬到北京。

一家去年赴沖繩旅遊，Mandy全程緊牽玥兒的手陪伴聊天。（組合照，翻攝自微博）一家去年赴沖繩旅遊，Mandy全程緊牽玥兒的手陪伴聊天。（組合照，翻攝自微博）

如今，Mandy不僅成為汪太太，更是孩子們的繼母，針對網友近日給予的評論「雖然大S是我的偶像，但是自從有了你，兩個家人的生活更豐富多彩了！」Mandy也直球做出回應，「我和你們都一樣希望家人好，謝謝你們給予正面的鼓勵！」顯見她將玥兒、箖箖視如己出，也爲了樹立「好繼母」的形象相當努力。

事實上，汪小菲去年7月攜Mandy、兒女同赴日本沖繩旅遊時，一家人就被目睹到在參觀水族館期間，Mandy的手不是緊緊牽著玥兒，就是一把摟著箖箖，時時刻刻將孩子們帶在身邊，除了有效避免出現走失的風險，還能藉著聊天拉近彼此間的距離，回程更收到箖箖送上的貼紙，感到窩心之餘也意味已成功收服繼子、繼女的心。

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