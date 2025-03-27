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楊千霈淚崩揭離婚真相「不想隱瞞」 親曝與前夫最後通話

楊千霈談到離婚忍不住在鏡頭前淚崩。（翻攝自YT）楊千霈談到離婚忍不住在鏡頭前淚崩。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊千霈1月宣布與紡織小開洪家傑結束8年婚姻，工作滿檔的她，離婚隔天照常錄製節目《花甲少年趣旅行》，談到離婚內幕不禁潸然淚下，坦言選擇在旅行前公布消息，是希望能誠實面對自己與旅伴。

楊千霈當時與沈春華、黃仲崑及禾浩辰一起出外景，過程中，沈春華送給楊千霈一封手寫信，並當場念出內容，提到「婚姻給我們的是很多的，它有時候是順境，有時候是逆境，但那些都是幫助我們有更美好人生路的養分」，讓楊千霈聽了忍不住情緒崩潰，在鏡頭前灑淚。

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楊千霈表示，在出外景前一天發布離婚聲明，並不是想造成困擾，而是希望能夠真誠地打開心胸，「因為我知道我們一定會聊到家庭，但我如果不去公布這件事情的話，我會不曉得怎麼面對大家，我想要很老實，我不想要騙大家」。她也透露，在開錄前曾與前夫通話，關心詢問對方，「我們的決定是正確的，你還好嗎？公公婆婆還好嗎？我知道老人家不想談這件事，他說沒問題，我們都很好。」這才讓她放心。

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