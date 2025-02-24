（影）小優「 103分鐘黑歷史片」曝光！6受害女星不忍了出面控訴

小優大嘴巴爭議燒不停。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星小優日前被爆出造謠綜藝天王胡瓜與女星宋羽葤緋聞，慘遭老闆吳宗憲解約，風波越演越烈，過往在節目上大嘴巴亂說話的片段一一被挖出，節目《小明星大跟班》也在YouTube官方頻道上傳一支長達103分鐘的精華影片，整理多位女星對小優控訴的畫面。

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《小明星大跟班》官方頻道推出一支長達103分鐘的影片，內容整理出過去小優遭控訴的黑歷史，包括蘿莉塔、愛雅、Apple、黃喬歆、LALA、玥熹等人都曾出面揭露小優的種種惡行，最後更整理出「黑函」橋段，也就是匿名爆料小優的私下面，影片曝光後引起網友熱議。

事實上，小優造謠風波起源於她私下亂八卦胡瓜與宋羽葤過從甚密，導致宋羽葤大動作揭露其行徑，更曝光相關電話錄音檔，最終遭老闆吳宗憲震怒解約，吳宗憲甚至建議宋羽葤可採取法律行動。事後小優哭訴喊冤是遭閨密出賣，曾和小優撕破臉的玥熹不滿開嗆，不少曾羽小優合作過的藝人也陸續發聲，形象重創。

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