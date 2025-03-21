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（影）Andy告別10年租屋處哭了！突呼籲「別再贊助我」鬆口原因

Andy告別10年租屋處。（翻攝自YT）Andy告別10年租屋處。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷，Andy控訴家寧一家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，自己卻只領5.5萬元年薪；家寧於今（21）凌晨發佈影片回應爭議，不過內容卻遭批評避重就輕、毫無重點，而Andy今晚也上架新影片宣布離開租了10年的租屋處，並在影片尾聲表示自己會繼續奮戰到底，並呼籲希望大家別再贊助他。

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Andy過去與家寧經營頻道「眾量級」時在這間租屋處裡拍攝了無數整人計畫，如今他宣布要離開住了10年的家，「希望這次是最後一次搬家，希望下次可以搬進去自己的家。」Andy在整理租屋處的過程還意外發現紅包袋裡的一千塊、面露喜色，更分享自己珍藏的機票是他成立頻道後第一次出國留下的，影片中更一度紅眼眶哽咽，流露出不捨之情。

而他也在影片中感謝所有關心、幫助他的朋友，提到訊息真的太多無法一一回覆，最近他在與律師處理法律問題，他也說透過這次，他明白這場戰役不再是一個人單打獨鬥，謝謝粉絲不斷給他能量、一定會奮戰到底。

Andy請大家別再贊助他。（翻攝自YT）Andy請大家別再贊助他。（翻攝自YT）

但最後Andy也表示，「請大家不要再贊助我了，這個社會上有更多值得我們幫助與關注的人，也希望把你們帶給我的溫暖傳遞到他們身上，照亮他們的生命，讓他們感受到社會上還是有一群很有愛、很在乎他們的人，謝謝你們。」

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