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娛樂 最新消息

58歲林憶蓮回來了！斷開小11歲男友「歸零」 驚人現況曝光

林憶蓮「迴響」深圳驚豔首秀。（索尼提供）林憶蓮「迴響」深圳驚豔首秀。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕58歲「金曲歌后」林憶蓮《迴響 Resonance》2025巡迴演唱會昨天起跑，首站在深圳開唱，早在演出前半個月，舞台搭建與舞美團隊便提前進駐體育場，彩排現場也成了歌迷們的意外驚喜之地，她穿透力十足的歌聲從場館飄出，有歌迷在社群留言：「林憶蓮一唱《當愛已成往事》，我直接被拽進回憶。」還有歌迷激動分享：「林憶蓮唱《李香蘭》，把『吐氣如蘭』演活了。」覺得彩排的Live效果「堪比CD」，對正式演出更是期待。

林憶蓮「迴響」深圳驚豔首秀。（索尼提供）林憶蓮「迴響」深圳驚豔首秀。（索尼提供）

本次巡演以「時空交錯」為主軸，宛如一把鑰匙，打開通往林憶蓮音樂世界的時光之門，引領著觀眾回溯她傳奇且充滿故事的音樂旅程。值得一提的是，為了營造沉浸式的舞美視聽體驗，演唱會特別為每個觀眾座椅配備了數控螢光棒。隨著旋律緩緩展開，觀眾手中的螢光棒將整個體育場化作流動的星河，氣氛溫馨感人。

林憶蓮「迴響」深圳驚豔首秀。（索尼提供）林憶蓮「迴響」深圳驚豔首秀。（索尼提供）

整場演唱會的曲目編排就像一部跨越時空的音樂史詩，圍繞「崩壞」、「倒塌」、「重生」的主題展開，舞台設計別具匠心，其中的旋轉舞台成為一大亮點。當《傾斜》旋律響起，看似平靜的舞台開始了奇妙的變化。三個圓形舞台緩緩升起，如同從神秘世界中破土而出的巨物，吸引著全場觀眾的目光。隨著動感的節奏，她的每一個唱跳動作都仿佛與音樂融為一體。

當《歸零》的前奏浮現，林憶蓮的聲音在體育場的上空回蕩，大家仿佛能從她的歌聲中感受到人生的起起落落，以及在面對困難和挑戰時那份敢於「歸零」 重新出發的勇氣。她5年前與小11歲的澳門鼓神男友恭碩良分手後，一度傳出要引退，就連金曲獎封后也未出席頒獎典禮，淡出了好一段時間，如今她用實力證明，即便歲月流轉，她在音樂的道路上依然寶刀未老。

林憶蓮「迴響」深圳驚豔首秀。（索尼提供）林憶蓮「迴響」深圳驚豔首秀。（索尼提供）

在熱烈的安可呼喊聲中，林憶蓮重返舞台，為觀眾帶來一連串經典金曲《傷痕》、《鏗鏘玫瑰》、《夜太黑》、《依然》、《聽說愛情回來過》，掀起全場萬人大合唱。當《為你我受冷風吹》的旋律緩緩響起，林憶蓮用她那極具感染力的嗓音，將整場演唱會推向了最高潮。她向上萬樂迷動情喊話：「謝謝今天晚上林憶蓮深圳迴響巡迴演唱會首場的在座的每一位你。今晚因為有你們，我們擁有美好的回憶。」

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