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娛樂 最新消息

12生肖2025下半年運勢一次看！ 牛、龍、羊準備衝衝衝

高宏寓指出今年下半年對12生肖運勢來說，將迎來大洗牌，覺得自己上半年「好像卡卡」的人，可以聽聽專家怎麼說。（高宏宿寓提供）高宏寓指出今年下半年對12生肖運勢來說，將迎來大洗牌，覺得自己上半年「好像卡卡」的人，可以聽聽專家怎麼說。（高宏宿寓提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕時序進入夏至，一年已過去將近一半。2025年歲次為乙巳年，乙為木，巳為火，是屬木蛇年，而木來生火，端午節後木火交會，木象徵計劃與突破，地支巳火象徵衝擊和變化，命理專家高宏寓表示，從命理學角度來看，「巳」為太歲之位，對於刑、沖、破、剋、害生肖，隨著流年流月節氣變化將迎來命運轉捩點。

➤生肖鼠：乘勝追擊 財喜臨門

下半年事業穩中求健，掌握時機，乘勝追擊，財喜臨門，切莫隨遇而安，貪功好進，必有損傷，宜每月行善佈施，口說好話；單身者下半年將桃花盛開，慎防虛花之虞，遠離是非之地。

➤生肖牛：將星帶權 名利雙收

三合之年，將星帶權，事業名利雙收，想創業者，宜確立目標，評估能力與局勢，投資宜守不宜攻，慎防背信之約，慎防財損耗神；行事切莫激進，故步自封，宜養好自身磁場與居家風水磁場。

➤生肖虎：官非口舌 換位思考

巳寅相害之年，易遭官非口舌小人暗算、價值理念不同、產生不必要的誤會，宜心存正氣、廣結善緣、換位思考；健康需留意肝膽腸胃、壓力，內外疾病纏身；投資慎選，切莫跟風，避免過勞，勞心勞神；情感切莫固化、堅持己見，剛柔並濟為上上策。

➤生肖兔：精進學習 靜待時機

喪門降臨，忌探病、參加喪禮、食普渡食物，切莫僥倖心態，慎防無妄之災；事業上無沖無合，是屬過渡調整期，宜留白和自己對話，建立短中長期目標，精進學習，靜待時機；慎防腸胃消化不良、便袐，宜補充蔬果，益生菌，沒有懶的權利，多往戶外去運動；交友慎防被道德綁架，宜建立邊界感，保護自己。

➤生肖龍：升官發財 大展身手

媳婦終將熬成婆，合太歲，運勢大好，有升官發財機會，宜大展身手積極主動爭取，必有貴人來扶持，倘若有出國深造的計劃，宜背祖離鄉，開闊視野；健康慎防筋骨肩頸、眼壓升高；感情宜多加留意伴侶的真實感受，切莫自行其是，宜添加生活儀式感。

➤生肖蛇：喜憂參半 眾志成城

太歲當頭座，暗中藏凶險，喜憂參半，事業上團結力量大，切莫獨善其身，孤軍奮戰，凡事宜建立良好的計劃與溝通，慎防墨守成規，後繼無力；雙刃之劍，情感上易陰晴不定，多有誤會，宜找回本質，建立責任與信心；財務上切莫求功心切，切忌打腫臉充胖子，必有困局。

➤生肖馬：以和為貴 行善化厄

巳午相生，三會之年，以和為貴，自可解燃眉之急，切忌反覆心急，靜觀其變等待好的機運；情感上缺乏安全感，切莫神經質，感情用事；整體運走向馬年太歲年，宜捐瓦蓋廟，幫助弱勢族群，化解冤親債主，為自己增福田。

➤生肖羊：升官利市 貴人顯現

乘風破浪年，實力見真章，升官利市，多方貴人顯現，事業將出現曙光，有利創新局，宜開拓副業增加商機與收入；情感上單身者有利遇到正緣，宜保握時機。

➤生肖猴：合中帶破 靜待脫殼

巳申相刑，合中帶破的一年，雜事多易有無謂口舌、官非、意外跌撞傷、車關等……暗潮洶湧；財務上需控制風險與預算，忌投機冒進，宜謹慎為本；事業上石破天驚，終將脫殼轉運，如日中天；情感上易瑣事煩心，宜保持距離美，切莫強迫。

➤生肖雞：登科進祿 桃花運強

三合之年，人脈拓展，事業登科進祿，宜穩紮穩打開發新市場；情感上桃花運強，單身者有戀愛可能，已婚者找回激情，切莫針鋒相對，互不相讓，同時須防爛桃花糾纏。

➤生肖狗：表面平穩 實則暗湧

耕耘的一年，凡事耐心磨練，下半年雖非沖太歲，表面平穩，實則暗湧，切莫畫地自限、慣性逃避、消極悲觀、三分鐘熱度、寄託希望等……健康上宜留意行車安全，切勿急躁飆車，必有輿論紛爭。

➤生肖豬：陷2.0壓力 凶星壓陣

巳亥沖，流年皆不利，下半年將進入2.0壓力，凶星壓陣，宜靜不宜動，易有情緒不穩定，口舌之爭，宜忍辱負重，避免以偏概全，不必要誤解；事業上忙到不可開交，易有不同領域的多元合作；健康慎防過勞、免疫力系統下降等問題。

【專家背景．高宏寓】
．專長：陽宅風水、八 字、紫微、易經占卜 、生 肖 宗教民 俗、手 面 相、姓名學、祖先諮詢
．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家
．命運好好玩官網：看這裡
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