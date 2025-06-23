男童街頭遇2799萬藍寶堅尼！日本車主暖邀試坐 純真笑容14萬人讚爆

藍寶堅尼的車主大方打開車門讓男童試坐，男童在上車之前還回頭確認是否真的可以坐進去，十分有禮貌。（fiveyuan1985授權提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕不少男人的夢想是一台好車，一名9歲男童非常喜歡車子，也有收藏小車車模型玩具，日前與父母走在大阪街頭，發現一台藍寶堅尼，沒想到日本車主大方讓男童試坐，男童興奮之情全寫在臉上。網友直呼：「你以為車主邀請的是你兒子嗎，錯了，他是邀請年少時的自己。」令許多人動容。

男童才剛買汽車模型，沒想到就在路上遇到「本尊」。（fiveyuan1985授權提供）

原PO在Threads上發出的這篇文，短短6小時吸引超過14萬網友按讚，他表示：「來逛心齋橋，兒子看到路邊自己的愛車，馬上拿出他的tomica小車車來合照，結果車主出現看到他的小車車，馬上邀請我兒子試坐，整個開心到爆了，車主人也太好了吧。」這個小車車剛好是在前一天購買，沒想到隔天就看到「放大版」。

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男童坐進藍寶堅尼笑得合不攏嘴。（fiveyuan1985授權提供）

從影片中可以看到，這位日本車主露出微笑，直接打開車門，邀請男童坐在副駕，男童從一開始站在路邊的緊張神情，一度還回頭、猶豫到底要不要坐進去，到最後真的坐進車內的露齒大笑，都看得出一個小男孩對於車子的喜愛、興奮之情，爸爸更透露兒子「開心一整天」。

男童開心與藍寶堅尼合照，爸爸向記者表示「我兒子說不用打碼」。（fiveyuan1985授權提供）

影片一出，網友紛紛表示，「車主開心的表情跟弟弟興奮的臉都好可愛」、「小孩也很小心的坐入車內什麼都不敢亂摸，真的很乖喔」、「兒子看起來好有禮貌，上車前還會看一下車主像是在確認能上車嗎」、「看到這篇真棒，這才是想在Threads上面看到的內容」、「真正的富有，不在於擁有，而在於分享」。

男童一家人向車主感謝後，車主也比出OK的手勢。（fiveyuan1985授權提供）

原PO也就是男童的父親接受《自由時報》訪問，證實這台車是價值2799萬的藍寶堅尼Revuelto「新大牛」，「車主看到我兒子手上拿著跟他一樣的車子。然後他也很開心，就跟我兒子說跟他的車子一樣 ，後來突然問我兒子要不試試看。」他笑說：「我們本來只是單純跟車子合照，沒想到這麼幸運。」

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