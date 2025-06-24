晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《好運來》被抓包3劇情抄襲孫儷《蠻好的人生》 電視台回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫儷、董子健主演的現代劇《蠻好的人生》播出後，網路播放量就累積突破90億次，在Netflix台灣區排行目前第三名。劇中孫儷與小三鬥智鬥狠，叫好又叫座；而民視八點檔《好運來》遭爆劇中至少3大橋段與《蠻好的人生》雷同。對於本土劇劇情「致敬」，民視今回本報：「感謝大家對《好運來》的熱烈討論。《好運來》以服務觀眾、傳遞情感與娛樂為初衷，劇情融合台灣在地元素、時事與團隊創意，致力呈現貼近台灣觀眾生活的戲劇作品。」

在《蠻好的人生》中，孫儷霸氣站上卡車、拿起擴音器對著小三家門開嗆：「我不要的包妳買了！我不要的人妳收了！」還豪氣送上聘金，讓小三在眾目睽睽下接下這份「真情賀禮」，簡直是抓馬界的極致示範。

在《蠻好的人生》中，孫儷霸氣站上卡車、拿起擴音器對著小三家門開嗆。（翻攝自微博）在《蠻好的人生》中，孫儷霸氣站上卡車、拿起擴音器對著小三家門開嗆。（翻攝自微博）

結果《好運來》也來一段似曾相識的戲碼。楚宣飾演的媽媽不爽兒子拋棄舊愛，乾脆在兒子登記結婚當天開卡車衝到女方家，擴音器一開，怒罵「搶人家男人的小三」，卡車上還貼滿黑白婚紗照、寫著「婚姻奠堂」四個大字，這場面尷尬得能讓空氣凝結。

至於落水戲碼也相似，《蠻好的人生》中，孫儷問老公：「我和她同時掉進水裡，你會救誰？」然後她真的落水了，老公站在原地進行哲學思辨。轉頭來看《好運來》，何蓓蓓也站在水池邊拋出類似問題：「人都是要在失去時，才知道誰最重要。」不同的是她懷著身孕，男主這次有跳下去救人，劇情小改，但靈魂設定根本複製貼上。

何蓓蓓（左）在《好運來》落水，曾子益跳下救援。（翻攝自臉書）何蓓蓓（左）在《好運來》落水，曾子益跳下救援。（翻攝自臉書）

另外，《蠻好的人生》裡員工業績墊底要穿「墊底王」衣服公開道歉，觀眾才剛心疼完，結果《好運來》也來這一招，只是把主角換成蘇晏霈，被套上彩帶、眾目睽睽下被虧，全場羞辱感同樣拉滿。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中