《好運來》被抓包3劇情抄襲孫儷《蠻好的人生》 電視台回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫儷、董子健主演的現代劇《蠻好的人生》播出後，網路播放量就累積突破90億次，在Netflix台灣區排行目前第三名。劇中孫儷與小三鬥智鬥狠，叫好又叫座；而民視八點檔《好運來》遭爆劇中至少3大橋段與《蠻好的人生》雷同。對於本土劇劇情「致敬」，民視今回本報：「感謝大家對《好運來》的熱烈討論。《好運來》以服務觀眾、傳遞情感與娛樂為初衷，劇情融合台灣在地元素、時事與團隊創意，致力呈現貼近台灣觀眾生活的戲劇作品。」

在《蠻好的人生》中，孫儷霸氣站上卡車、拿起擴音器對著小三家門開嗆：「我不要的包妳買了！我不要的人妳收了！」還豪氣送上聘金，讓小三在眾目睽睽下接下這份「真情賀禮」，簡直是抓馬界的極致示範。

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在《蠻好的人生》中，孫儷霸氣站上卡車、拿起擴音器對著小三家門開嗆。（翻攝自微博）

結果《好運來》也來一段似曾相識的戲碼。楚宣飾演的媽媽不爽兒子拋棄舊愛，乾脆在兒子登記結婚當天開卡車衝到女方家，擴音器一開，怒罵「搶人家男人的小三」，卡車上還貼滿黑白婚紗照、寫著「婚姻奠堂」四個大字，這場面尷尬得能讓空氣凝結。

至於落水戲碼也相似，《蠻好的人生》中，孫儷問老公：「我和她同時掉進水裡，你會救誰？」然後她真的落水了，老公站在原地進行哲學思辨。轉頭來看《好運來》，何蓓蓓也站在水池邊拋出類似問題：「人都是要在失去時，才知道誰最重要。」不同的是她懷著身孕，男主這次有跳下去救人，劇情小改，但靈魂設定根本複製貼上。

何蓓蓓（左）在《好運來》落水，曾子益跳下救援。（翻攝自臉書）

另外，《蠻好的人生》裡員工業績墊底要穿「墊底王」衣服公開道歉，觀眾才剛心疼完，結果《好運來》也來這一招，只是把主角換成蘇晏霈，被套上彩帶、眾目睽睽下被虧，全場羞辱感同樣拉滿。

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