Albee昔認交往2週就啪啪啪 流理台激戰最嗨

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Albee近日遭爆熱戀喜劇演員賀瓏，不過男方才剛與已故前女友天殘提分手，兩段感情距離過近，讓Albee深陷小三疑雲，風波延燒多日，有網友挖出她過去在節目暢談兩性話題的片段，大膽的言論再度掀起熱議。

Albee毫不避諱兩性話題。（翻攝自IG）

事實上，Albee毫不避諱兩性話題，她過去登上節目《我就問你正常嗎》透露，年輕時情感豐沛又不太懂事，熱戀期會想和對象每天膩在一起，自曝過去的經驗中，最快2週就能和對方「睡」。被問及初次過夜希望在什麼地點，她則表示，比起到不熟悉的飯店開房間，更喜歡在沒有第三人的家裡，享受曖昧氣氛，讓一切自然而然地發生，「不喜歡那種搞得很儀式感」。

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Albee自爆過去經驗，最快2週可以跟對象發生關係。（翻攝自IG）

Albee曾在節目《我就問你正常嗎》大聊性生活，她指出，自己不是一定要換環境才有新鮮感，反而在家中一些平常不會進行性行為的地方發生關係，會讓她更興奮，自爆曾經在流理台與男友激戰，前所未有的體驗讓她忍不住羞喊：「很嗨！」

Albee在節目上貼在賀瓏耳邊說Dirty talk。（翻攝自IG）

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此外，Albee過去在節目《賀瓏夜夜秀》被賀瓏要求，還原過去在節目《小姐不熙娣》上說的Dirty talk（開黃腔）內容，在觀眾鼓動下，她貼在賀瓏耳邊悄悄說了幾個字，不過，因為聲音太小，無法得知真實內容，事後有媒體揭露是，「我想要你X死我」。

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