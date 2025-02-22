（連線訪問）日夜顛倒累到笑場！《表象之下》第二季揭更黑暗秘密

古古瑪芭塔勞形容自己在影集《表象之下》第二季宛如「自己人生的調查者」。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線訪問〕英國女星古古瑪芭塔勞回歸Apple TV+ 心理驚悚影集《表象之下》第二季，故事背景從首季的舊金山改到倫敦，她笑說為了配合懸疑劇情，拍了不少夜戲，有時候和另一位演員米莉布蘭迪拍完已經清晨5點，日夜顛倒大喊吃不消，甚至會累到笑場。

古古瑪芭塔勞（左）透露在《表現之下》第二季和與米莉布蘭迪的對手戲常拍到凌晨5點。（Apple TV+提供）

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古古認為她扮演的蘇菲在第二季開始掌握局勢，擁有更多的自主權和選擇權，甚至揭開了貴族醜聞，「她從一個對自己身分毫無頭緒的女人，彷彿變成一個偵探，開始主動挖掘、調查黑暗的祕密。」更說自己將蘇菲視為一個「自己人生的調查者」。

劇中探索了蘇菲的身份、她的母親，以及她的正義感，古古認為在所有的浮華表象之下，角色的內心始終糾結於一個最基本的問題：「她的母親究竟發生了什麼事？」她表示：「我認為蘇菲的母親是她這段旅程的核心，她要弄清楚母親的下落。對她而言，真正的情感核心在於—她幾乎沒有關於母親的回憶。如果她能多記得一些童年的時光，那或許能幫助她填補內心的空缺。」

古古瑪芭塔勞在影集《表象之下》第二季揭開貴族醜聞。（Apple TV+ 提供）

監製蘿倫紐斯塔特則認為比起首季，第二季更多懸疑元素，甚至預告本季結局將留下巨大懸念，揭示蘇菲的另一面。由於第二季剛播出就獲得不少好評，她也被問到是否會繼續拍攝第三季，蘿倫表示目前還沒有正式討論，但也形容「如果第一季是關於蘇菲的身分，第二季則探討蘇菲變成這樣的原因，那第三季就會圍繞在『她要成為誰』以及『她會做出什麼選擇』展開。」《表象之下》第二季已於 Apple TV+ 全球上線，每週更新最新集數，首季同步熱播中。

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