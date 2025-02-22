（連線訪問）《洛基》女星獵物變獵人！《表象之下》驚人反轉宛如雲霄飛車

古古瑪芭塔勞回歸Apple TV+ 心理驚悚影集《表象之下》第二季。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線訪問〕Apple TV+ 心理驚悚影集《表象之下》距離首季完結暌違兩年半終於推出備受期待的第二季，曾演出漫威影集《洛基》的古古瑪芭塔勞回歸演出並擔任監製，形容本季劇情就像雲霄飛車，她飾演的蘇菲也從獵物變成了獵人，「這讓整個故事的懸念與風險變得更加巨大。」

《表象之下》描述古古飾演的蘇菲原本生活於舊金山黃金地帶，卻在一場船難後嚴重失憶，當她模糊的片段記憶開始恢復，她開始察覺這場意外似乎另有隱情，她完美生活也極有可能是假象。古古完美詮釋失去記憶與尋求真相間的矛盾心理，第一季結尾以懸念收尾，第二季將隨著她前往倫敦展開全新篇章。

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古古瑪芭塔勞在Apple TV+ 心理驚悚影集《表象之下》第二季擠進英國上流社會，試圖查明真相。（Apple TV+ 提供）

古古透露劇中將探索自我連結的概念推向極致，「當人們對自己的背景一無所知，或是發現已知的家族史是一場騙局，就會渴望了解自己的身世，而每個人都渴望與家人產生聯繫，找到歸屬感。劇中蘇菲看起來像臥底，但她的真正目的是尋找自己的過去。」她形容角色富有層次，對演員來說是個有趣的挑戰，「我總是希望自己的角色能不斷成長與發展，而不是重複相同的情節。」

劇中古古飾演的蘇菲因傷而被奪走記憶，只能依循著僅有的線索拼湊記憶，並憑著手中龐大的資產成功踏進英國上流社會，她透露：「在故事開端，她發現了一條關於母親被謀殺的線索，而她相信，自己上一次來倫敦、在失去記憶之前，正是為了調查這件事，本季講述的就是蘇菲試圖對抗權勢、拼湊自己的過去。」

Apple TV+ 心理驚悚影集《表象之下》邁入第二季，故事的懸念與風險變得更加巨大。（Apple TV+ 提供）

提到身兼監製，古古更認為是個令人興奮的挑戰，「這同時也是一個成長的機會，身為演員，在片場我希望能完全投入，但最有趣的是能夠參與製作的各個環節，從前期策劃到後期製作，這一切都讓我大開眼界，也讓我有機會發聲，參與作品的塑造。當然，這需要付出更多努力。

古古瑪芭塔勞在Apple TV+ 心理驚悚影集《表象之下》第二季擠進英國上流社會。（Apple TV+ 提供）

除了首季的懸疑感，第二季更展現出英式間諜驚悚片的味道，古古對此表示：「我熱愛間諜類型作品，而我們的戲確實融合了一些華麗元素。不過，我更喜歡把蘇菲看作是自己人生的調查者，而這種探索人生真相的過程，或許正賦予了故事間諜片的華麗氛圍。」她也透露第二季帶來更多驚人的反轉與懸疑感，帶領觀眾回到一切到起點，揭開女主角記憶真相。《表象之下》第二季已於 Apple TV+ 全球上線，首季同步熱播中。

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