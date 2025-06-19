李珠珢痛哭傳回韓國 韓網怒火重批沒有「職業意識」

李珠珢被拍到崩潰落淚的畫面，引起討論。（組合照，翻攝自YT）

〔記者王靖惟／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢17日在新莊球場應援時突情緒潰堤，在第2局結束後當場爆哭，引發網友猜測她哭與之前穿「起亞虎球衣」有關，但許多韓國網友聽聞此事，則認為李珠珢「很不專業」。

上週日富邦在台北大巨蛋舉行系列賽的最終戰，邀請到起亞虎的啦啦隊來台應援，李珠珢眼看昔日隊友朴星垠即將離台，隨即向球迷借了起亞虎球衣披上與對方合影，未料此舉引發韓國球迷不滿，認為李珠珢既然是富邦與韓國LG的應援隊員，就不該穿上敵隊的服裝，甚至有許多韓國球迷不滿，紛紛湧入留言大罵李珠珢。

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李珠珢在台韓兩地擁有超高人氣，卻淚灑球場。（翻攝自IG）

隨即發生李珠珢在台應援中途大哭畫面，不少人心疼轉發影片，但消息傳回韓國後。韓網仍有不少民眾「就事論事」，撻伐李珠珢沒有「職業意識」，其一是議論「本來就不該在公開場合穿著對手服裝，還大肆合照」、「感覺像是被背叛，到底是哪一隊的阿?」另一部份則認為李珠珢缺乏專業素養「上班上到一半還大哭」，「應援中途落淚令人不解」、「氣氛好好的去看球，結果…」「我們不是進場來看妳哭的」，更甚者還直指「本來是提升氣氛的工作，李珠珢卻讓氣氛變低落」

外界傳聞與李珠珢近況，富邦育樂表示，珠珢應援時身體略不適，但仍盡力應援陪伴粉絲到最後，感謝大家對珠珢的關心，已結束此次應援行程返國休息，有許多台灣球迷為李珠珢緩頰，李珠珢本人也在Threads上，用全中文回覆粉絲表示「非常感謝，非常抱歉，非常愛你們」

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