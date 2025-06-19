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娛樂 電視

賈靜雯深夜慟曝「家人離世」 哀傷喊：哭乾眼淚還是要放手

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯昨深夜在社群平台沉痛提到家中愛犬「miu miu」在陪伴一家人15年，18日離世。她說miu miu自小便是家庭的一份子，不僅是賈靜雯大女兒梧桐妹五歲時的生日禮物，也在成長過程中一路守護著全家人。梧桐妹也貼出多張miu miu從小就陪伴她長大的照片紀念。

賈靜雯和愛犬miumiu好感情不言而喻。（翻攝自IG）賈靜雯和愛犬miumiu好感情不言而喻。（翻攝自IG）

賈靜雯在貼文中感性寫道：「她是個乖巧貼心的寶貝，從來不找麻煩！只有最美好的陪伴！」她透露miu miu選擇在Angel滿20歲生日前離世，彷彿是為了讓家人能無後顧之憂地迎接新階段的成長。

梧桐妹小時候和miumiu合照。（翻攝自IG）梧桐妹小時候和miumiu合照。（翻攝自IG）

貼文中也提到，miu miu似乎知道自己即將啟程飛行，因此在出發前讓她有機會好好道別。賈靜雯深情告白：「媽媽真的真的好想好想妳，也真的好愛好愛妳，期待等等在夢中能再次擁抱妳。」並說家人們就算哭乾眼淚，還是要放手，「不捨，也要她能無病痛的去天堂」。

賈靜雯（右）和修杰楷帶miumiu散步。（翻攝自IG）賈靜雯（右）和修杰楷帶miumiu散步。（翻攝自IG）

這位「狗女兒」在家中深受疼愛，如今雖已離世，但留下的溫暖與回憶將長存心中。賈靜雯也在文末不捨地寫下：「再見，我們未來一定會再相遇。一路好走。」而梧桐妹也提到miu miu是這15年來「唯一屬於她的家人」，向愛犬喊話：「我很想你，你要記得回來找我喔，姊姊很愛你。」

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