20歲女被騙下海拍AV！激戰大叔男優 事後羞喊「其實蠻爽的」

年僅20歲的日本AV女優辻野唯在地下偶像的演唱會被挖角。（翻攝自PLAY NO.1）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優界近期又多一位怪物新人，年僅20歲的辻野唯（辻野ゆい）在地下偶像的演唱會被片商導演挖腳，原以為會被培養成女團偶像，沒想到竟是拍AV。而辻野唯的首作品就是與大叔級男優吉村卓合作，試車過後的她竟沒受騙的感覺，反而羞喊「其實還蠻爽的！」

相關新聞：台AV市場崩跌！女優沒錢養小孩 為6千「多人激戰」被榨乾

AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》發文表示，辻野唯是在一場地下偶像的演唱會被片商Moodyz的導演挖角，他並未當下就坦承是要拍AV，僅表示「我正在打造一個偶像團體，你就是那百年難得一見的練武奇才，要加入嗎？」沒想到辻野唯竟傻傻地答應了，且首部作品就是與大叔級男優吉村卓激戰。

一劍浣春秋分析，辻野唯會不會覺得自己上當受騙了？他表示，「應該多少有一點啦，不過你知道的，拍A片也是個蠻有前途的工作，有爽又有錢拿」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法