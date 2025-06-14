館長讚嘆上海「1設施」太震撼 網酸爆：世界之最在台灣

館長大讚上海中心大廈的阻尼器。（擷取自PTT）

吳裕堯／核稿編輯

台北101阻尼器。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢到中國趴趴走直播，一路大讚當地有多進步，昨天（13日）直呼上海中心大廈的阻尼器「太震撼了！」對此，有網友酸說，「館長是真沒見過世面嗎？ 」不只台北101，高雄85大樓和台中之鑽也都配有阻尼器。

1網友今天在PTT政黑板以「館長：上海中心大廈阻尼器太震撼了」為題發文說：「館長是真沒見過世面嗎？這東西台北101也有啊，也不是獨有的東西！高雄85大樓和台中之鑽也都有阻尼器，看到上海中心大廈阻尼器就在那邊震撼了！」附上館長昨天參觀時拍攝的照片。

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文章一出，立刻有網提到「不用搭飛機去上海，花650搭高速電梯就看得」，「記得101還沒完工時就在講阻尼器了吧」、「它為什麼都誇一些台灣也有，而且台灣弄的更好的東西？」、「懷疑館長根本就反串，瞧不起中國？」、「大觀園的戲碼，就是劉姥姥透露出的智慧」。

當年台北101興建時就在92層到87層之間設計了重達660公噸的阻尼器，耗資400萬美元（新台幣1.32億元），甚至成為世界上最大的風阻尼球，更變成各國觀光客造訪時的必經之處。

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