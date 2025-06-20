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國分太一驚傳索要淫照！前輩木村拓哉1舉動切割

國分太一（左）上木村拓哉的節目，目前已經刪除。（翻攝自YouTube）國分太一（左）上木村拓哉的節目，目前已經刪除。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本團體TOKIO的成員國分太一因為涉及案件，其所屬的株式會社TOKIO今天（20日）宣布他將無限期停止演藝活動，並向相關人士及粉絲道歉。

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株式會社TOKIO今天宣布，因為國分太一涉及違規項目，經過與本人協議之後，為促使其深刻反省，宣布將無限期停止活動。國分太一也發表聲明，向相關人士以及長期支持他的粉絲深表歉意；他進一步指出，在長年的演藝活動中，因為對自己的立場缺乏自覺，思慮不周及自滿，才造成這次事件發生，這次停止活動，他將好好面對自己、重新反省。

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根據《news-postseven》報導，業界人士透露，國分太一曾經向工作人員索取照片，或者對工作人員惡言相向。儘管消息並未獲得證實，不過國分太一手上的6個節目岌岌可危，就連前輩木村拓哉YouTube頻道都把與國分太一合作的6月7日、14日的集數下架，形同切割。

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