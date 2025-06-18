台AV市場崩跌！女優沒錢養小孩 為6千「多人激戰」被榨乾

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣成人產業面臨危機，近年中國投資者紛紛撤資，導致市場斷崖式崩盤。對此，曾操刀爆紅AV《華根初上》的「網紅推手」圤智雨揭示行業慘況，直指有女優為了養小孩，願意只拿6千片酬拍「多人激戰片」慘被榨乾。

「網紅推手」圤智雨揭示台灣成人業慘況。（資料照）

圤智雨近日接受《中時新聞網》專訪時透露，去年中國投資者紛紛撤資，導致台灣成人市場崩跌，不少片商因此倒閉，女優們也逐漸失去工作機會，像是他的好友苡若，已經長達一年沒拍攝任何一支AV。

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圤智雨指出，台灣女優的現況非常慘，只能透過製作周邊勉強度日，但是有人從去年開始出國到歐美地區賣淫，也有人直接在台灣做情色按摩，價錢低到讓人無法想像；至於男優，他表示，許多人靠女優養或是擔任女優的經紀人，也有到鴨店、酒店上班，或是靠借錢、搞詐騙過生活。

圤智雨曝人氣女優孟若羽過去片酬高達8萬元。（資料照）

此外，圤智雨提到，過去人氣女優的片酬，像是孟若羽、苡若至少8萬元起跳，如今卻有女優只為6千塊接「多人激戰」的拍攝，瘋狂被榨乾，「原因是她們沒錢了，卻還有孩子要吃飯」，這讓他不禁感嘆，「現今的女優已經無法像過去一樣養男人了，因為自己都快活不下去了，她們早就被這個產業榨乾了，只剩求生本能在撐。」

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