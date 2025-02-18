王大陸涉花費百萬逃避兵役 集團陳姓主嫌上月先被逮

〔記者邱俊福、陸運鋒／台北報導〕新北地檢署指揮偵辦妨害兵役、偽造文書案件，今早指揮刑事局第二大隊、永和警分局執行搜索，共拘提11人，當中8名役男中，赫見知名男星王大陸；據悉，該不法集團是以傳授王大陸以假造內科病歷方式，企圖躲避兵役，而該集團陳姓主嫌則於上月中旬已被逮，遭檢方聲押禁見。

男星王大陸因涉妨害兵役、偽造文書被刑事局幹員帶回時，頭戴鴨舌帽、黑色口罩。（記者陸運鋒攝）

據悉，陳姓男子為首的不法集團，涉嫌花錢就可以輕鬆躲過兵役為由，對外遊說欲躲兵役的役男，費用為10萬元至100萬元，價格的高低主要是時間判定，即倘若需要短時間躲過兵役，協助或指導的價格較為昂貴，時間尚久可使用較長時間布局，則較為便宜。

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王大陸可能因為名氣大，傳花費達百萬元給該集團，該集團欲協助以如何偽造內科病歷方式，躲避兵役。

上月中旬，檢警逮捕為首的陳男後，今天上午在北部、中部地區兵分11路，北部逮捕陳姓旗下李姓、張姓及林姓等3名協助連繫、跑腿共犯與4名役男，中部地區逮4名役男，今天下午訊後將移送新北地檢署複訊。

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