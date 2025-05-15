周杰倫免役也中槍 昔遭檢舉「造假病歷」列被告真相曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕王大陸爆出涉砸百萬非法取得假病歷以規避兵役後，檢警擴大調查於14日再拘提陳零九等11名涉案藝人。然而，過往依法獲「免役體位」的男星，如今也受這波「閃兵風暴」被推至風口浪尖上，尤以「周董」周杰倫最為人提起，當年他因罹僵直性脊椎炎免服兵役，卻一度遭匿名檢舉「造假病歷」，甚至列為妨害兵役的被告。

周杰倫過往因僵直性脊椎炎獲免役資格，卻遭匿名檢舉閃兵一度列為被告，檢警調查病例後還他清白。（資料照，杰威爾提供）

周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格，期間一度遭外界匿名檢舉造假病歷，後更被檢方依「妨害兵役治罪條例」列為逃兵案被告。不過，檢方調查周杰倫的新光醫院、三軍總醫院病歷與就診記錄後，送交衛生署鑑定最終確認患有僵直性脊椎炎事實，更早於1999年就被判定為丙等體位，依法免役獲「罪嫌不足」不起訴處分。

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事實上，僵直性脊椎炎除了末期以外，其實皆可透過運動減輕腰背、頸部的痠痛與僵硬，並非等於「不能活動」。網紅醫師「蒼藍鴿」也曾以專業角度指出患者可透過藥物控制病情，即使打籃球也不是問題，兩者可以同時並存。

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他進一步說明，指出早期藥物有限才列免役，不過現今醫療進步，患者生活功能已大幅提升，因此容易引發外界誤解與質疑。但周杰倫仍堅稱自己有患病，台北地方法院檢察署將周杰倫提供的病歷和就醫記錄，送往衛生署鑒定，最終判定他確實患有僵直性脊椎炎。

北檢最終以罪嫌不足作出不起訴處分，理由是他確實被新光、三總等醫院診斷出罹患僵直性脊椎炎，並於1999年被判定為丙等體位；而僵直性脊椎炎除了末期以外，其實可透過運動減輕腰背、頸部的痠痛與僵硬。

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網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）先前也拍片解惑，透露僵直性脊椎炎患者可透過藥物或運動控制病情，打籃球也不成問題，「兩者可以同時存在。」而過往之所以訂定免役，是因為沒有那麼好的藥物使用；不過隨著現代醫學進步，患者生活已能與一般人相同。

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