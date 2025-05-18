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娛樂 音樂

（專訪）資深玉女愛上家世顯赫大人物 10年秘戀破局秘辛曝光

周思潔難忘初戀舊愛，錄音時難過落淚。（記者王文麟攝）周思潔難忘初戀舊愛，錄音時難過落淚。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕玉女歌手周思潔重返歌壇，她力邀金曲歌王蕭煌奇量身打造全新EP，其中收錄的新歌，寫進她內心最柔軟的一塊，忍不住在錄音時泣不成聲。

周思潔誇讚蕭煌奇太會寫歌，尤其這首《侃侃而談》，讓她想起最難忘的那段初戀。

周思潔鬆口，此生只有談過一段長達10年的初戀，而初戀男友大有來頭，是位家世顯赫的大人物，堅持不能透露對方身分。

資深玉女周思潔重返歌壇，力邀蕭煌奇打造新歌。（記者王文麟攝）資深玉女周思潔重返歌壇，力邀蕭煌奇打造新歌。（記者王文麟攝）

年紀輕輕就出道的周思潔，提到15歲就認識對方，而她17歲到日本發展3年，回到台灣後初戀男友才展開熱烈追求。

周思潔透露對方比他年長13歲，只是年齡及家庭背景的差距，讓雙方都愛得非常痛苦，更感嘆：「前後談戀愛10年，真的是刻骨銘心，加上對方太大男人，總是想要教育我，希望我活成他想要的樣子。」

周思潔發行全新EP，年過六十重返歌壇。（記者王文麟攝）周思潔發行全新EP，年過六十重返歌壇。（記者王文麟攝）

周思潔稱兩人就連分手都很像在拍電影，「我很了解他的個性，所以我知道跟這個男的萬一分手，也就沒辦法再見面了。」希望能記住他最後的樣子。

周思潔鬆口最後分手的原因，就是戀情數度遭到家人反對，「我很為難，就夾在媽媽跟情人之間」，她為了扛家計養家，這段10年感情最終無疾而終。

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