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娛樂 最新消息

（影）熟悉的念稿！家寧反擊Andy揭頻道創立始末 曝分手對話「把全部都給你」

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber人氣情侶檔「眾量級」Andy與家寧分手後，風波愈演愈烈。男方日前開嗆「10年心血全沒了」，痛訴遭背叛；而女方家寧一家四口還因涉逃漏稅被檢警調查，引發網友高度關注。Andy稍早公開判決書高喊離真相進了一步，家寧的新影片則緊隨其後公開，影片中她發出四點聲明，講述頻道創立及收益始末。

家寧的新影片發出四點聲明，講述頻道創立及收益始末。（翻攝自YT）家寧的新影片發出四點聲明，講述頻道創立及收益始末。（翻攝自YT）

家寧表示，她在2013第一次接觸自媒體產業後有了興趣，這之後常拍影片，而頻道名稱「眾量級CROWD」是由她發想，並於2016年9月18日親自註冊，申辦帳號中的尾號「0309」是家寧生日，強調這無法事後變更，是由她本人註冊。

而前期她與Andy因為不夠了解營運方式，跟廠商合作常吃虧，決定在2017年上半年尋求朋友家人協助，隔年家寧媽媽創辦群海娛樂，邀請家寧、Andy成為旗下藝人，當時兩人皆未實際支出。且家寧提到重量級商標是兩人一起討論註冊項目、共同委託媽媽申請，申請過程全程透明，合作廠商也都知情，不解Andy為何說他不知情。

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家寧發聲反擊。（翻攝自YT）家寧發聲反擊。（翻攝自YT）

家寧也提到2024年4月2日Andy提分手，並說出：「頻道給妳，營利給妳，車子給妳，其他東西都給妳，因為我相信妳會保護好眾量級。」兩人一起更改密碼，而過去營利操作收款帳號是由Andy一人操作，家寧說從2016年開啟營利以來，頻道收益都綁定在Andy私人帳號上，這段期間的頻道收益家寧沒收到，至於分手內幕，家寧則選擇下集待續。不過影片曝光後不少網友不領情，認為家寧又在念稿、沒有內容，還有人叫她去上正音班。

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