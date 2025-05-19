輝達落腳北士科 蔡阿嘎7房在手狂喜：仁勳爸爸帶我飛

網紅蔡阿嘎據稱在北部擁有7間房產。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全球AI科技巨擘輝達（NVIDIA）正式宣布，台灣總部將落腳台北市北投士林科技園區（北士科），消息一出讓當地房市話題瞬間升溫，其中網紅蔡阿嘎曾遭前員工蘿拉爆料，稱其在北部擁有7間房產，外傳全數位於北投，蔡阿嘎今也樂得發文歡呼。

輝達宣布進駐北士科，未來可望帶動區域升值，蔡阿嘎在社群平台Threads興奮直呼：「歡迎仁勳爸爸來北投士林！嘎哥podcast講了這麼多次，有沒有在聽？真的起飛起飛啦！」語氣藏不住喜悅，也間接證實自己於當地擁有7間房產，隨著輝達進駐利多發酵，北士科一帶勢必成為房市新熱區，早已卡位的蔡阿嘎，儼然成為這波話題中的大贏家。

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蔡阿嘎興奮直呼，歡迎仁勳爸爸來北投士林。（翻攝自IG）

貼文一出，蔡阿嘎粉絲也跟著他興奮，「恭喜士林北投擁有七間房的嘎哥！仁勳爸爸帶您飛高高 」、「一看到插旗士北科，就想到阿嘎那邊坐擁7間房，今天直播又有房地產話題可以聊了」、「阿嘎不只是少年股神，還是中年財神，坐穩了，阿嘎身價要起飛了！」、「大頭佛跟嘠哥在地產的眼光很準」。

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