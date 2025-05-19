35歲男星無套硬上15歲少女 社群發文415字認罪

中國男星方偉傑對未成年少女進行性侵。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕35歲中國男星方偉傑（本名：方威捷）2011年因演出電視劇《警徽天職》進軍新加坡演藝圈，未料卻被指控多次性侵未成年少女，今（19）日庭審上方偉傑認罪，被判處40個月有期徒刑，刑期從6月16日開始執行。

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方偉傑本人也在社群平台發文懺悔「這幾天的風波讓我上了人生一大課野讓我明白了說什麼話，做什麼事都會有巨大的影響和後果要承擔」他也認了自己身為公眾人物卻沒有樹立好榜樣，深感抱歉。

方偉傑2011年因演出電視劇《警徽天職》進軍新加坡演藝圈。（翻攝自微博）

方偉傑自2024年6月起，多次與一名年僅15歲的少女發生性關係，地點包括酒店、醫院、方偉杰住家，最惡劣的是方偉杰無視少女反抗，霸王硬上弓，還沒有採取任何避孕措施，導致少女感染HPV（人類乳突病毒）。受害少女家屬提告後，方偉傑不但沒有反省，甚至在一天之內撥打18通電話騷擾被害者，欲逃過牢獄之災。

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方偉傑對被牽扯進這場風波的人道歉，並說：「帶給你們許多不便，和無心的傷害，我在這裡再次跟你們說聲對不起。我不會愛讓愛我，支持我的人，傷心，或讓我媽媽心碎掉淚了」。方偉傑補充「做錯事就要勇於承認錯誤，並坦承相應的責任，我會為此事擔當所有的後果。悔思過後，對自己的言行舉止更加檢討」。但方偉傑也在文末強硬表示「個人的隱私受到侵犯，和對於某些不屬實的針對，我已委任律師處理。希望你們能給予我改過的機會，讓我證明我自己」。

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