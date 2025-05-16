震撼！陳零九為閃兵事件道歉 五堅情公布重大決定：休團

五堅情做出重大決定，將暫時休團。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕藝人閃兵事件餘波盪漾，陳零九在交保後，今（16日）首次針對逃避兵役致歉，另外五堅情也做出重大決定，將暫時休團。

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陳零九談到：「本人在此誠摯向大眾致歉。六年前作出逃避兵役的錯誤決定。這樣的行為不僅違反法律，也違背了作為一名公民應盡的義務，並對社會造成了不良示範。對此，我完全接受相關調查與法律責任，並願意承擔所有後果。」

陳零九無論在五堅情，或是九澤CP都有廣大粉絲支持，他談到：「我深知身為公眾人物，我的一舉一動都可能對社會產生影響，而我的行為辜負了大眾的信任，對社會風氣帶來負面影響，令人失望。」

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也因這次事件，陳零九誠心致歉：「在此，我向所有關心、支持我的粉絲朋友，以及因此受到牽連的合作夥伴與相關工作人員，表達我最深的歉意。對不起。這段時間，我會放下藝人身份，以及中止九澤、五堅情相關演藝工作，好好面對這一切，深刻反省，我知道自己不配擁有那樣的光環，但我對音樂的熱愛依然不變。若未來仍有機會，我將以更誠懇與踏實的態度繼續創作。再次為我的過錯致上最深的歉意，對不起。」

另外陳零九所屬五堅情也發文：「五堅情由五位擁有深厚情誼的好友組成。近五年來，我們一同克服種種挑戰，與堅果（粉絲）們攜手創造了無數難忘的回憶，正因這份堅定不移的友情，我們始終相信，當團員遇到困難時，彼此都會選擇共同進退。」

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基於彼此情誼，五堅情做出重要決定：「因此，我們做出這個重要的決定：五堅情將暫時休團。未來，團員們將以個人身分繼續各自的活動方向，並持續關心、支持彼此。衷心感謝大家一路以來的陪伴與支持。」

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