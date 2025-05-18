美國版爺孫戀 82歲千億影視富豪掰了小50歲嫩夫

「美國版爺孫戀」影視大亨葛芬（左）與夜店性感舞者阿姆斯壯離婚。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國影視大亨兼億萬富豪大衛葛芬（David Geffen）近日向小他50歲的同性伴侶大衛阿姆斯壯提出離婚。阿姆斯壯原本是名性感舞者，兩人結婚未滿2年且未簽署婚前協議，如今億萬富豪的財產分配成為外界矚目焦點。

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綜合外媒報導，現年82歲的葛芬在與夜店性感舞者阿姆斯壯於2023年在比佛利山莊舉行奢華私人婚禮，沒想到竟成短命婚，如今葛芬委任知名離婚律師華瑟代為處理離婚相關事宜。葛芬表示離婚離由為兩人個性不合。

葛芬為夢工廠共同創辦人，以個性不合向阿姆斯壯提出離婚。（路透）

阿姆斯壯來自密西根州，2014年搬到佛州後開始以「Brandon Foster」之名從事夜店舞者工作，在邁阿密附近同志夜店參與各種派對，2年後移居紐約，改用「Donovan Michaels」為名表演，2020年擔任葛芬的私人健身教練結緣，3年後兩人步入禮堂。

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葛芬為夢工廠共同創辦人，在娛樂產業算得上是個傳奇人物。根據《富比士》估算，葛芬的身家約87億美元（約新台幣2628億元）。因兩人婚前並未簽署婚前協議，但葛芬資產主要來自股票與股息，依加州法律屬於個人財產，配偶無法要求分割。

外界預估阿姆斯壯僅能獲得一年贍養費，但葛芬也會支付阿姆斯壯的律師費用。

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