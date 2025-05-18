日本爆吉伊卡哇之亂！麥當勞餐點直接丟掉「只要玩具」

吉伊卡哇與日本麥當勞合作推出玩具，卻掀起吉伊卡哇之亂。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣動漫「吉伊卡哇」最近在全球、尤其是亞洲地區掀起了熱潮，日本麥當勞看準吉伊卡哇的超人氣，聯手推出兒童餐玩具，沒想到卻意外掀起「吉伊卡哇之亂」，在日本引發爭議。

不要麥當勞餐點，只要吉伊卡哇的行為，讓不少人批評簡直是買櫝還珠。（翻攝自X）

自5月16日起，只要購買麥當勞的快樂兒童餐，就會送吉伊卡哇的玩具，掀起粉絲瘋搶，當然也被黃牛、代購看見商機。琦玉縣一家麥當勞裡面，整個櫃台桌子亂成一團，原來是有人只想要玩具，不要餐點，把餐點直接丟在櫃台就揚長而去，導致麥當勞變得亂七八糟。

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網上流傳照片可看到，消費者只拿走吉伊卡哇玩具，餐點直接不要了。（翻攝自X）

另一間麥當勞也有同樣的狀況，整間店從櫃檯、用餐區到垃圾桶上方，全部都是餐點，共同點就是吉伊卡哇的玩具都被拿走了。有網友呼籲麥當勞提早結束活動，也有人譴責浪費食物的行為，直呼如同地獄的情景實在有夠誇張。

麥當勞吉伊卡哇玩具在二手平台上被抬高價格販售。（翻攝自X）

由於買氣太過火熱，日本麥當勞規定一個人限購4個，並呼籲消費者請勿進行轉賣或再次販售以獲利的行為。日媒報導，兒童餐的價格大約落在550日圓至580日圓（約台幣120元），不過二手平台上，光是一個吉伊卡哇玩具，就有人開價2099日圓（約台幣435元），讓人看了直搖頭。

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