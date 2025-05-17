晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

錢難賺！AV女優激戰胖大叔 「嫌棄表情」太真實網笑翻

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優皆月光（皆月ひかる）身高僅149公分，卻擁有火辣身材，深受粉絲喜愛。值得一提的是，Threads上近日討論「冷門女優」時，她成為話題人物，先前爆紅的網路迷因也再度被挖出。

AV女優皆月光近日成為話題人物。（翻攝自IG）AV女優皆月光近日成為話題人物。（翻攝自IG）

有一名網友在Threads發文，尋求老司機們推薦一些冷門女優，貼文曝光後，立刻吸引大家熱心介紹心目中的女神，櫻空桃、神木麗、佐藤江梨花等人都被點名。

其中，皆月光引起熱議，原因卻讓人啼笑皆非，她過去出演同人作品、暗黑版《公主連結 Re:Dive》爆紅，片中激戰的男優是一位戴著眼罩還挺著巨大肚腩的中年大叔，儘管該作品極力營造少女遭大叔猥褻的嫌棄氛圍，但皆月光在面對大叔親吻、擁抱各種攻勢時，一臉痛苦又抗拒的表情，實在過於真實，最後還忍不住逃跑，留下男優傻眼表示，「這是為什麼呢？」

皆月光激戰大叔男優「嫌棄表情」爆紅。（翻攝自X）皆月光激戰大叔男優「嫌棄表情」爆紅。（翻攝自X）

網友看後笑翻紛紛留言，「那個厭惡表情真的很有趣」、「笑得肚子都痛了」、「我快笑死」、「錢真的很難賺」、「那厭惡嫌棄的表情絕對不是演的XDDDDD」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中