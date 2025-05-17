錢難賺！AV女優激戰胖大叔 「嫌棄表情」太真實網笑翻

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優皆月光（皆月ひかる）身高僅149公分，卻擁有火辣身材，深受粉絲喜愛。值得一提的是，Threads上近日討論「冷門女優」時，她成為話題人物，先前爆紅的網路迷因也再度被挖出。

AV女優皆月光近日成為話題人物。（翻攝自IG）

有一名網友在Threads發文，尋求老司機們推薦一些冷門女優，貼文曝光後，立刻吸引大家熱心介紹心目中的女神，櫻空桃、神木麗、佐藤江梨花等人都被點名。

其中，皆月光引起熱議，原因卻讓人啼笑皆非，她過去出演同人作品、暗黑版《公主連結 Re:Dive》爆紅，片中激戰的男優是一位戴著眼罩還挺著巨大肚腩的中年大叔，儘管該作品極力營造少女遭大叔猥褻的嫌棄氛圍，但皆月光在面對大叔親吻、擁抱各種攻勢時，一臉痛苦又抗拒的表情，實在過於真實，最後還忍不住逃跑，留下男優傻眼表示，「這是為什麼呢？」

皆月光激戰大叔男優「嫌棄表情」爆紅。（翻攝自X）

網友看後笑翻紛紛留言，「那個厭惡表情真的很有趣」、「笑得肚子都痛了」、「我快笑死」、「錢真的很難賺」、「那厭惡嫌棄的表情絕對不是演的XDDDDD」。

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