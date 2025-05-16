《新兵日記》「賴虎」BMI免役仍受訓1年半 網笑：你明明就逃兵

林道遠在《新兵日記》中飾演「賴虎」。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日台灣演藝圈「閃兵風暴」持續延燒，繼藝人王大陸涉嫌砸百萬透過「閃兵集團」規避兵役後，檢方擴大追查，再度查出多位知名藝人涉案。台灣男星林道遠過去因飾演《新兵日記》中的逃兵「賴虎」打響知名度，今（16）日，他在臉書發文表示，自己因BMI值而免除兵役，但仍然去成功嶺受訓，甚至還下了特戰部隊，引發網友熱議。

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林道遠今日在臉書發文透露，自己因體位BMI值無須入伍當兵，但因參與拍攝《新兵日記》，不僅來到成功嶺新生訓練，甚至還下了特戰部隊，他也笑說：「而且還拍了一年半！這是一個該來總是逃不掉的概念」，最後也感謝《新兵日記》給自己帶來這麼棒的回憶。

林道遠因BMI值規定免除兵役。（民視提供）

貼文曝光後，許多網友回憶起《新兵日記》中的劇情，紛紛開玩笑留言：「又是你，賴虎」、「亂爆雷，我看到第一集，你明明就逃兵」、「謝謝賴虎再為各位同胞爭取十下腿力訓練」、「謝謝賴虎，喜歡這個角色」、「好懷念《新兵日記》，到現在還在看」、「會想念孫排的牛奶嗎」。

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