惠利《善意》「同性之吻」太衝擊！韓網怒批：別帶壞小孩

惠利（右）在《善意的競爭》和鄭秀彬發展出特殊關係。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星惠利在19禁新劇《善意的競爭》逆齡扮天才女高中生劉在伊，昨（9）晚劇集首播，惠利資優生形象鮮明，外型讓人耳目一新，不過有韓國網友聚焦該劇以「女女戀」為主軸，怒批同性情節根本是帶壞孩子，做出不良示範。

《善意的競爭》改編自NAVER人氣漫畫，戲中充斥吸毒、霸凌、自殘等元素，惠利親自預告該劇看點，包括劉在伊是所有學生的崇拜者，從未錯失全校第一名的寶座，另外就是和鄭秀彬的特殊關係，希望能讓大家看到全新一面。

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惠利（右）在《善意的競爭》和鄭秀彬發展出特殊關係。（翻攝自U+tv）

最新預告揭露鄭秀彬在浴缸享受泡泡浴，不料惠利脫下浴袍，走進同一個浴缸，讓鄭秀彬顯得有些慌張，滿臉通紅，接著惠利「主動挑逗」，吻上對方嘴唇，畫面衝擊觀眾。

持保守派的韓國網友見狀怒批，「這樣的情節設定在高中生身上，根本是帶壞小孩」、「可以不要再拍同性劇情嗎？真的夠了耶」，不過也有人緩頰說，「劇集列為19禁，本就應該持審慎態度觀賞」、「都已經2025年了，多元題材未必不是好事」。《善意的競爭》在friDay影音、愛奇藝國際站上架。

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